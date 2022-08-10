Ekrem'e haber salın yine geliyor

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İstanbul için çok önemli bir uyarı yaptı.

Vatandaşlara gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da Perşembe ilk saatlerden itibaren çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun."

"Ekrem'e haber salın"

AFAD'ın uyarısı sonrası vatandaşlar İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na gönderme yaptı. Vatandaşlar, "Ekrem'e haber salın" ifadelerini kullandı.

İstanbulluları, yaşanan tüm afetlerde kendi başlarına bırakan İmamoğlu geçen ay etkili olan sel felaketinde tatilini yarıda kesmemişti.

İmamoğlu, ultra lüks tatilinde güneşlenirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbulluları yalnız bırakmamıştı.