Ekrem'e 'aday olacak mısınız?' sorusu! İlgilendiği tek şeyi açıkladı

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İstanbul'da Ağustos ayında yaşanan sel felaketi esnasında, kendisi Bodrum'da keyif süren, İstanbul'un sorunları ile ilgilenmek yerine, şehir şehir dolaşarak, "siyasi şov" yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tek ilgilendiğim şey İstanbul'a hizmet etmek." diyerek adeta İstanbullu ile alay etti.

'En doğru kararı ittifak sürecini yürüten genel başkalar verecek'

Reuters'a konuşan İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna, "Benim gündemimde yok." diyerek, şöyle cevap verdi:

"Şu anda Türkiye'de siyaset üstü bir atmosfer yani bilindik politik kuralların üzerinde bir anlayış (mevcut). Millet İttifakı ve onunla temas içinde olan partilerin ortaya koyacağı uzlaşma Türkiye'nin belki de önümüzdeki on yılını etkileyecek... Günü geldiğinde, en doğru kararın ittifak sürecini yöneten genel başkanlar tarafından verileceğini düşünüyorum."