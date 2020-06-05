Ekrem’den maskeli vurgun

Hiçbir şey yapmayıp da her şeyi yapıyormuş gibi görünen CHP’nin İstanbul Büyükşehir (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk siyasi tarihine geçecek rezaletlerdeki başrol oyunculuğunu kimseye bırakmıyor. 11 ay gibi kısa bir sürede kadim şehri felç eden İmamoğlu, üzerinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamunun paralarını yandaşlarına peşkeş çekmesinin izahatını bir türlü yapamıyor. Devlet tarafından tavan fiyatı belirlenen ve maksimum 1 liraya satılması gereken cerrahi maskelerin, İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından tanesi 2 lira 90 kuruştan alınması, İstanbul’un göz göre göre soyulduğunu da adeta ispat ediyor. İmamoğlu’nun ‘A takımı’ içerisinde yer alan İBB sözcüsü Murat Ongun ise asrın soygunu hakkında tek kelime bile açıklama yapamıyor.

Cevap veremedi!

Ongun’a yazılı olarak ilettiğimiz; ‘Tavan fiyatı belli olan bir maskenin neden üç katı fiyata satın alındığı?’, ‘Şeffaf olması gereken bir ihalenin neden pazarlık usulüyle yapıldığı?’, ve ‘İhalenin verildiği Işık Ambalaj’ın sahibinin CHP’ye oldukça yakın bir isim olan Muharrem Sarıgöl olmasının izahatı nedir?’ sorularına hiçbir cevap vermedi. Konuyu bağlamından koparmaya çalışan Ongun, bir basın sözcüsüne yakışmayacak çatışmacı bir dil kullandı. İBB’nin açıklama yaptığını söyleyen Ongun’un bahsettiği ve kamuoyuna yansıyan açıklamada ise bizim sorularımızın hiçbirine cevap verilmediği görüldü.

Üretim sertifikası yok

Kamuoyu 204 bin lira zarara uğratan ihaleyi alan Işık Ambalaj’ın sahipleri Muharrem ve Hülya Sarıgöl çiftinin CHP ile oldukça yakın ilişkilerinin olması ise İmamoğlu’nun yandaşları beslediğini gözler önüne serdi. Işık Ambalaj firmasının, maske üretimi için gerekli olan CE belgesinden yoksun olduğu saptandı. Firmanın esas işinin sağlık materyalleri üretmek değil, köpük ve ambalaj ürünlerinin üretimini yapmak olduğu anlaşıldı. Firmanın resmi internet sitesindeki ‘Sertifikalarımız’ bölümünde CE belgesinin olmadığı görüldü. Yine firmanın internet sitesinde yer alan ‘Ürünlerimiz’ kısmında ise maskeye dair hiçbir görselin olmaması dikkat çekti.