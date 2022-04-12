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Gündem Ekrem'de fırıldak bitmiyor! İBB’nin gece tarifesini 2’ye katlamasına tepki
Gündem

Ekrem'de fırıldak bitmiyor! İBB’nin gece tarifesini 2’ye katlamasına tepki

Belediyenin öz kaynaklarını konsere, heykele, çakma tabloya, reklama ve yandaşa akan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki zam furyası devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 10:11:00 -
Ekrem'de fırıldak bitmiyor! İBB’nin gece tarifesini 2’ye katlamasına tepki

HABER MERKEZİ

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği İBB’de toplu ulaşıma gece tarifesi getirilerek % 100 oranında zam uygulandı. İmamoğlu İBB’si, 9 Nisan itibariyle saat 00:00’dan itibaren çift bilet uygulamasına geçildiğini açıkladı. Buna göre gece saatlerinde toplu ulaşımı kullanmak isteyen İstanbullular ücret olarak 7.67 TL yerine 15,34 TL ödeyecek. 2019 yılında İBB’yi ele geçiren CHP zihniyeti, ulaşıma 2,5 yılda % 151 oranında zam yapmıştı. Vatandaşlar ise kazık uygulamaya ateş püskürdü. Sosyal medya üzerinden İBB’ye tepkilerini dile getiren vatandaşlar, “Hani her şey güzel olacaktı” diye sordular.

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