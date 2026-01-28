Ekremciler ve Özgürcüler kavgası yurt dışına sıçradı: Birbirlerine girdiler

CHP'nin tutuklu eski İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel destekçileri arasındaki güç savaşı, Berlin teşkilatını savaş alanına çevirdi. Berlin Birliği Başkanı Prof. Dr. Ziya Akçetin’in, İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Avukat İpek Maya Saygın’a yönelik "Bu karılara birer erkek gerekiyor" ve "Yırtık çoraplı avukat müsveddesi" gibi kan donduran ifadeleri disiplin dosyasına girdi. Siyasi çekişme, kadın düşmanlığı ve ağır mobbing skandalıyla zirve yaptı!

Berlin’de İmamoğlu destekçilerinin lokomotifi olan Avukat İpek Maya Saygın, Özgür Özel’e yakınlığıyla bilinen Birlik Başkanı Akçetin tarafından sistemli şekilde hedef alındığını açıkladı. 5 üst düzey partilinin tanıklık ettiği skandallar zincirinde; kadın üyeler hakkında cinsel imalı aşağılamalar, ofis kilitlerinin hukuksuz şekilde değiştirilmesi ve kendisini uyaran diğer ilçe başkanlarına yönelik "Siz aynı kaba sıçanlarsınız" küfürleri havada uçuştu. CHP’nin Avrupa kalesi, Ankara’daki iç savaşın en kirli yansımasına sahne oluyor.

CHP'de Ankara odaklı devam eden "İmamoğlucular" ve "Özelciler" arasındaki güç savaşı, sınırları aşarak yurt dışı teşkilatlarına sıçradı. CHP Berlin Birliği bünyesinde patlak veren skandal, kadınlara yönelik ağır bir mobbing ve hakaret mekanizmasına dönüştüğünü gösterdi.

CHP Berlin Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Avukat İpek Maya Saygın, Genel Başkan Özgür Özel’e yakınlığıyla bilinen Birlik Başkanı Prof. Dr. Ziya Akçetin tarafından sistemli bir psikolojik şiddete maruz kaldığını açıkladı.

GDH Haber’de yer alan habere göre, Berlin’de yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı Ekrem İmamoğlu’na destek yürüyüşünün mimarlarından olduğunu belirten Saygın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

TANIK İFADELERİYLE KAN DONDURAN HAREKETLER

Disiplin Kurulu’na sunulan ve beş üst düzey partili tanığın imzasıyla belgelenen beyanlar, siyasi tartışmanın ötesinde bir "kadın düşmanlığı" tablosunu ortaya koydu.

Ayrıca Akçetin’in, kendisini "karı" kelimesini kullanmaması ve dikkatli konuşması konusunda uyaran ilçe başkanlarına "Siz aynı kaba sıçanlarsınız" diyerek hakaret ettiği de kayıtlara geçti.

Belgelerde yer alan ve Ziya Akçetin’e atfedilen ifadelerden bazıları şöyle:

Akçetin’in kadın üyeler hakkında "Bu karılara birer erkek gerekiyor, o zaman belki rahatlarlar" ve "Bu karının erkeksizlik başına vurmuş" şeklinde ifadeler kullandığı tanıklarca doğrulandı.

" Toplantılarda, kadın üyelerin espri yapması üzerine "Bakalım sen daha kimlerin çiçeğini sulayacaksın" dediği, bu ifadenin örgüt içinde ağır cinsel imalar içerdiği belirtildi.

Avukat olan Saygın için "Yırtık çoraplı avukat müsveddesi" ve "Kıçı kırık bir avukatın unvanı kullanılıyor, benim koskoca profesörlük unvanım kullanılmıyor" dediği kayıtlara geçti.

Saygın’ın Türkiye’de olduğu bir dönemde, ofis anahtarlarını teslim etmesi için baskı yapıldığı, ardından hukuksuz bir şekilde kapı kilitlerinin değiştirilerek kendisine "hırsız" muamelesi yapıldığı tanık beyanlarına yansıdı.

Mağdurun cezalandırıldığı bir sistem

Saygın, maruz kaldığı bu ağır hakaretlere rağmen CHP Berlin Birliği Disiplin Kurulu tarafından "uyarı" cezasına çarptırıldı:

"Ziya Akçetin’in üslubu bayağıdır, kadın düşmanıdır ve Genel Başkanımız Özgür Özel, onun yaptıklarından haberdar olmuş olsaydı, bu fotoğraf karesi ortaya çıkmazdı."

Genel Merkezin sessizliği

Saygın, Akçetin’in Özgür Özel ile olan fotoğraflarını bir kalkan olarak kullandığını ancak gerçeklerin Genel Merkez tarafından bilinmediğini savundu.

Saygın, sesini duyurmak için sosyal medyayı kullanmak zorunda kaldığını belirterek, "Türkiye bu haldeyken tek bir muhalif kadın siyasetçiyi bile küstürme lüksümüz yok" uyarısında bulundu.