Ekremci Oda TV CHP ile kafa buldu!

CHP'li Tan, "İsveç'in NATO'ya üye olması daha önce ikili anlaşmalarla taahhüt ettiği düzenlemeleri hayata geçirme zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak." dedi.

Tan'ın açıklamasını alıntılayan Oda TV, "Oda TV yazdı CHP'den İsveç açıklaması geldi... Diplomat Namık Tan'dan 'Banker Bilo' savunması" başlığını kullandı.

Oda TV, haberinde CHP ile kafa bularak şu ifadeleri kullandı:

"Oda TV'nin dünkü haberinin ardından bugün 2010-2014 yılları arasında Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri büyükelçiliği görevini yürüten CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan mecliste bir basın açıklaması yaptı.

Şener Şen ve İlyas Salman'ın 'Banker Bilo' filmindeki gibi neden 'Evet' dediklerini anlatan Namık Tan, filmdeki 'Yaptım ama sor bir neden yaptım' şeklindeki sahneleri akıllara getirdi. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 26 Aralık Salı günü TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşülen İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün kendilerinin de desteği ile kabul edildiğini anımsattı."

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Oda TV haberini bu görselle manşetten yayınladı