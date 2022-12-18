Ekremci misin? Kemalci misin? CHP’de kılıçlar çekildi

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür "Asıl kavga Kemalciler-Ekremciler arasında" başlıklı köşe yazısında, CHP'deki derin çatışmaya dikkat çekti. Altılı masanın adayları arasında çok gerilere düşen İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun yeniden topa girmesinin tesadüf olmadığına dikkat çeken Mahmut Övür, Saraçhane buluşmasını "siyasi bir operasyon" olarak değerlendirdi.

İşte Mahmut Övür'ün o köşe yazısından bölümler...

"Altılı masanın olası adayları arasında çok gerilere düşen İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun yeniden topa girmesinin tesadüf olmadığı çok açık. Saraçhane buluşması bu açıdan "siyasi bir operasyondur." Arka planında daha derin ilişkilerin olacağına da şüphe yok.

Bu nedenle mahkemenin verdiği hakaret cezası bir bahane... O cezanın arka planında özel ilişkiler var mı bilemem ama bu cezanın siyasi şova dönüştürülmesi, bir siyaset mühendisliği çalışmasıdır.

Buna masanın içinde sıkışan Akşener'in de, düşüşe geçen İmamoğlu'nun da ihtiyacı vardı ve bu ceza olmasaydı da başka bir gerekçe bulacaklardı. Onlar bulamasa bile "küresel dostları" bulacaktı.

Baksanıza hemen harekete geçtiler. ABD, Almanya açıklama yaptı, ama asıl amacı 15 Temmuz'un arkasındaki o kirli isim, Henri Barkey söyledi. Karara tıpkı Akşener gibi sevinen Barkey, "Şok dalgaları her köşeye ulaşacak" diyor ve operasyonun hedefindeki iki ismi açıklıyordu:

"İmamoğlu'nun mahkûm edilmesinden sonra iki büyük kaybeden var: Erdoğan ve cumhurbaşkanlığı için ortak aday olacağını sanan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu."

"Kılıçdaroğlu'nun yurtdışı gezilerinin, ekonomik vizyon toplantısının, yabancı danışman çabalarının manasızlığı şimdi anlaşılmıştır. Önce içerideki muhasarayı kırmak için en güçlü düşmana/rakibe saldıracaksın, yoksa o sana saldırır. Bu cahillikle bir de Atatürk'ten bahsetmezler mi?"