Ekrem Yunan'a ağladı

Karar sonrası Saraçhane'deki belediye binası önünde altılı masanın unsurlarının katılımıyla miting düzenlenirken, İmamoğlu yaşadığı süreç hakkında Yunanistan basınından Kathimerini gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu mahkeme kararını bekleyip beklemediği sorulan İmamoğlu, verdiği yanıtta, Türkiye'de "siyasetin yargıyı esir aldığı" yönündeki şikayetini dile getirdi.

İmamoğlu, "Buradaki asıl mesele, Erdoğan'ın hepimize geçmişte başına gelenlerden çok daha fazlasını yapmaktan zevk alıyor gibi görünmesi. Muhaliflerine son derece haksızlık ederken hukukun ve demokrasinin sadece kendisine işlemesini istiyor.

Çağrımızda altı liderin desteği ve İstanbul halkının büyük desteği çok önemliydi. Seçimleri kazanıp Türkiye'yi rayına oturttuğumuz zaman dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız."

Ekrem İmamoğlu'na, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olup olmama ihtimaline ilişkin de soru yöneltildi.

İmamoğlu, "Altı liderin alacağı karar hakkında yorum yapmıyorum. İstanbul'a hizmet etmekten çok mutluyum. Anketlerde insanımızın yaklaşık yüzde 70'i (mahkeme) kararı haksız buluyor ve eleştiriyor." ifadelerini kullandı.

"Size Yunanistan'dan destek mesajları gönderdiler mi?" sorusuna İmamoğlu, "Yunanistan dahil dünyanın birçok yerinden destek mesajları geldi." yanıtını verdi.