Ekrem ve Mansur beceriksizlikte yarışıyor

ÇINAR DEMİR ANKARA

CHP’nin iki ağır topundan İmamoğlu yönetimindeki İBB, metrobüs seferlerindeki aksaklıklar, yanan otobüslerle anılırken, Mansur Yavaş başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi de, aksayan otobüs seferleri ve uzayan kuyruklarla adından sıkça söz ettiriyor. Ankaralılar, özellikle sabah saatlerinde onlarca dakika geciken, hatta gelmeyen otobüsler yüzünden canından bezmiş durumda. Otobüs duraklarında sersefil olan başkentliler, belediye telefon numaralarını aradıklarında ise muhatap bulamazken üzerine bir de azarlanıyor.

Son olarak dün sabah saat 10.00’da, İvedik’teki 21123 numaralı durağa gelmesi gereken otobüs gelmeyince vatandaşlar durakta uzun kuyruklar oluşturdu. Belediyeyi aradıklarında muhatap bulamayan, bir numaradan diğerine yönlendirilen vatandaşlar sonuç alamayınca çareyi Akit Gazetesi’ni aramakta buldular.

Görevliler yardımcı olmuyor

Akit’e yaşadıkları durumu anlatan vatandaşlar, “İvedik metrosunun yanında bulunan 21123 nolu durak. 10.00’da kalkması gereken araç kalkmadı. Aradığımızda aracın kalktığını söylediler. Ama bölge amirliğini aradığımızda aracın kalkmadığı söylendi. Kendi içlerinde de çelişiyorlar. 153’ü aradık, ‘7 Gün 24 saat sizi dinliyor ve Başkent için çözüm üretiyoruz’ diye açtıkları Alo 153’ü açan görevliler bize yardımcı olamayacaklarını söylediler. Diğer araç da bir hayli gecikmeli geldi. Durakta 40-45 dakika bekledik. Önceki otobüsü kaçırıp gelmesi gereken otobüsün de gelmemesi nedeniyle bir saatten fazla bekleyen, işine yetişemeyen vatandaşlar var. Mansur Yavaş gerçekten beceriksizlikte çığır açmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi sesimizi duymuyor. Hiç değilse Akit sesimizi duyursun, Mansur Yavaş’ın beceriksizliğini ortaya koysun” dediler.