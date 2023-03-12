Ekrem ve elemanlarının 4 yıllık eseri! Kentsel dönüşüme dava üstüne dava

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremlerin ardından afetten etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken kentsel dönüşüm projeleri de bir kez daha gündeme geldi.

Muhalefet, AK Parti hükümetinin vatandaşın daha güvenli binalarda oturması için yapmak istediği kentsel dönüşüm projelerine “evinizin metrekaresi düşecek”, “güneş görmeyen cepheden ev verilecek”, “bunun adı rantsal dönüşüm” şeklinde iddialarla engel olmaya çalışıyor.

Tuzla'da kentsel dönüşüme engel olmak için sekiz ayrı dava açtılar

Muhalefetin karşı çıktığı kentsel dönüşüm projelerinden birinin de İstanbul Tuzla'da olduğu öğrenildi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li Meclis üyelerinin, Tuzla'da riskli olduğu tespit edilen ve vatandaşların güvenli konutlarda yaşamasını sağlamak amacıyla hazırlanan kentsel dönüşüm projelerin durdurulması ve iptali için 8 dava açtığı belirlendi.

Öğrenilen bilgiye göre, CHP'li İBB Tuzla’daki kentsel dönüşüm planlarının durdurulması ve iptali amacıyla 4 dava açtı. İBB ve Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer ve ve Tuzla CHP Meclis üyesi Ülkü Sakalar da Tuzla’daki kentsel dönüşüm planlarının durdurulması ve iptali amacıyla 4 dava açtı. İBB ve CHP'li Meclis üyelerinin kentsel dönüşüm projelerinin durdurulması için açtıkları davanın belgeleri sosyal medyada paylaşıldı.



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Eski halleri ortaya çıktı

Muhalefetin kentsel dönüşüme karşı çıktığı Tuzla'daki riskli yapıların eski hali ortaya çıktı.

İBB ve CHP'nin engel olmaya çalıştığı Beşevler, Binevler, Marmardos, Ormet ve Tıpkent sitelerinde dönüşüm çalışmaları sürüyor.