Ekrem şimdi buna ne diyecek? Metrobüsü faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı

Dün sabah saatlerinde Küçükçekmece'de meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği metrobüs kazasında, şoförün yeni ifadesi ortaya çıktı. Kazaya ilişkin detaylar netleşmeye başlarken, şoförün verdiği ifadede olayın nasıl gerçekleştiğine dair önemli bilgiler yer aldı.

29 Ağustos sabah saatlerinde İstanbul Küçükçekmece güzergahında yaşanan kazada 1 kişi hayatının kaybetmiş ve 53 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin şu ana kadar 9 kişi gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden yolcu toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ferhat Uçar, Esenyurt Uhut Camii’nde dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, kaza yapan şoför ifadesinde, Yenibosna durağında yolcu indirdikten sonra Sefaköy istikametine doğru kurallara uygun bir şekilde seyretmeye başladığını belirterek şunları söyledi:

"Devamında seyir halinde olduğum sırada Sefaköy rampasına gelmeden hemen önce daha rahat çıkabilmek için, hemen önce düzlükte klimayı kapattım.

"Uyarı levhası mevcut değildi"

Ardından yol sola doğru ayrılmıştı. Bunu sonradan fark ettim. Yolun sola doğru döndüğünü belirten herhangi bir uyarı levhası, benim dikkatimi çekecek herhangi bir levha mevcut değildi.

Hızlı olduğum iddialarını kabul etmiyorum. Benim hızım kaza yaptığım esnada 67’ydi.

Önümdeki yolun kesik olduğunu fark ettiğim anda frenlemeye başladım. Metrobüs aracı kaymaya ve lastiklerden dumanlar çıkmaya başladı."