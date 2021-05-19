Ekrem, sen neyin başısın?

Zekeriya Say İstanbul

İş bilmezliğini ve vizyonsuzluğunu gizlemek için ‘Hükümet bizi engelliyor’ yalanını savuran CHP’li Ekrem İmamoğlu, kendi sorumluluğundaki İBB’de gerçekleşen skandalları ise üzerine almayarak suçu başkasına atıyor. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ne zaman köşeye sıkışsa sorumluluğu başkasına atması, “Ekrem nerenin başkanı?” sorusunu beraberinde getiriyor.

Ekrem nerenin başkanı?

Yerel seçimler öncesi sürekli olarak ‘şeffaflıktan’ dem vuran ve ihaleleri canlı yayınlayacağız vaadinde bulunan İmamoğlu, İBB’yi denetleyen İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı ön inceleme raporunda ihalelerde yolsuzluk yapıldığını ortaya çıkarması üzerine sorumluluktan kaçtı. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı denetimde 14,30 TL’ye alınabilen dezenfektanın davet usülü gerçekleşen ihalenin ardından değerinin 5 katı bir fiyatla 73 TL’ye satın alınarak İBB’nin 885 bin TL zarara uğratıldığının belirlenmesi üzerine İmamoğlu sorumluluktan kaçarak suçu birim yöneticilerine attı. İmamoğlu’nun “harcama ve ihale yetkim yok” diyerek suçu İBB personeline atması, “Ekrem nerenin başkanı?” sorusuna neden olurken, geçmiş skandallarını akıllara getirdi.

Suçu hep başkasına attı

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığını yaptığı dönemde, Beylikdüzü Belediyesi’nin 2016 yılına ait Sayıştay Denetim Raporu’nda terör örgütü PKK’ya yakın açıklama yapan TÜM-BEL-SEN üyelerine yasayla belirtilen limitten fazla sosyal denge tazminatı ödendiği ortaya çıkmıştı.

PKK sempatizanı sendika üyelerine bu yolla toplamda 6 milyon 383 bin 263 TL fazladan para ödediğinin ortaya çıkmasının ardından Sayıştay’a savunma veren İmamoğlu, suçu üzerinden atarak bu skandaldan dolayı belediye meclisinin sorumlu tutulması gerektiğini kaydetti. Seçim öncesi Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım ile canlı yayına çıkan Ekrem İmamoğlu’nun, bir yandan “Binali Yıldırım, sorulacak soruları istemiş” yalanını ortaya atarken diğer yandan programdan 2 gün önce moderatör İsmail Küçükkaya ile bir otelde görüştükleri ortaya çıktı. İmamoğlu, skandalın ortaya çıkmasının ardından, “Ben 2-3 dakika konuşmuşumdur” derken görüşmenin 45 dakika sürdüğü belirlenmişti. Gizli görüşme rezaletinin ortaya çıkmasıyla köşeye sıkışan İmamoğlu, Küçükkaya’nın kendisine Binali Yıldırım ile de görüşeceğini söylediğini, aksi halde görüşmeyi kabul etmeyeceğini söyleyerek suçu yandaş gazeteci İsmail Küçükkaya’nın üzerine attı.

Ekrem’in iradesi yokmuş!

Seçim öncesi türbe türbe dolaşarak mütedeyyin kesmin oyuna talip olan CHP’li İmamoğlu, göreve gelir gelmez Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenen ve ramazanla bütünleşen dini yayınlar fuarı ve etkinliklerini iptal etti. CHP’li Ekrem İmamoğlu, aldığı tepkilerin ardından “iradem yok” diyerek suçu bürokratlara attı. İmamoğlu fuar yerinin itfaiye, emniyet ve esnaf tarafından uygun bulunmadığını söyleyerek, ‘Kurulması yanlış’ dediler. ‘O zaman kurmayın’ dedim” diye konuştu.

Göreve gelişinin 50. gününde İstanbul’da sel felaketi yaşanırken yıllık izinde olan Ekrem İmamoğlu’nun “Meteoroloji doğru zamanda, doğru ve önemli uyarıyı yapmamıştır” sözleriyle yaşanan felaketten Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nü sorumlu tuttu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Ekrem İmamoğlu, 17 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 12.30’da yayınladığımız uyarıyı sadece dikkate almış, 13 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yayınladığımız diğer raporları ise dikkate almamaktadır” denilerek, İmamoğlu’nun yalan söylediğini ortaya çıkardı.

CHP’nin vaadi Ekrem’i bağlamadı

CHP yerel seçim sürecinde, “Öğrencilere servis ücretsiz olacak” vaadinde bulunurken, İmamoğlu İBB’nin yönetimini ele geçirdikten sonra servis ücretlerine yüzde 13 zam yaptı. Vatandaşların “İlkokul öğrencilerine ücretsiz servis vaadi ne oldu?” diye tepki göstermesi üzerine açıklama yapan İmamoğlu’nun sözcüsü Murat Ongun, “Bu Ekrem Bey’in vaadi değil” diyerek topu CHP’ye atarak milletin aklıyla dalga geçti. Seçim kampanyası sırasında, “İstanbul’da nefes alan her canlının yaşam hakkını koruyacak çözümlerle geliyoruz” diyen İmamoğlu’nun İBB gözetiminde sahiplendirileceği sözü verilen Adalar’daki bin 179 fayton atından 978’ini kayıp ettiği ortaya çıktı. ‘Kayıp at’ skandalıyla köşeye sıkışan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Adalar’daki atların 224’ünün bakımsızlıktan öldüğünü itiraf ederken, diğer atların akıbetiyle ilgili açıklama yapmak yerine, Tarım Bakanlığı’nı suçladı.