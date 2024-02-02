Ekrem sapkınların hizmetinde! Süleymaniye’de lezbiyenlik ofisi

Seçimlerden önce cami cami dolaşan ancak göreve geldikten sonra ise Ayasofya’nın açılmasını ‘gereksiz’ bulan, Kariye Camii’nin motifine haç çizen ve son olarak ecdat yadigârı Feshane’yi LGBTİ propagandasına alet eden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun şimdi de Süleymaniye Camii Külliyesi’ndeki “Sıra Dükkânları” lezbiyenlere tahsis ettiği ortaya çıktı.

Müze kılıflı rezalet

“İBB İstanbul Tasarım Müzesi” adı altından İmamoğlu tarafından açılışı yapılan Dökmeciler Çarşısı’ndaki ‘Z95’ numaralı 11,23 metrekarelik dükkânın sözde “içerik üreticisi” olan ve eşcinsel kimliğini açıklamaktan çekinmeyerek Alara Demirel adlı lezbiyene kiralandığı öğrenildi. Demirel’in, dükkanın anahtarıyla yaptığı skandal paylaşımda, “Lezbiyen, Süleymaniye’de esnaf statüsüne yükseldi!!” ifadelerini kullanması, “rezaletin bu kadarına pes dedirtti.

Mabede saldırıdır

Skandala ilişkin Akit’e konuşan Sanat Tarihçisi Murat Özer, tepkisini şöyle dile getirdi: “Mimar Sinan tarafından yapılmış olan Sıra Dükkânlar, Süleymaniye Camiine ait olan bir parçadır. O dükkânlar İslam’ın ruhuna aykırı olarak kullanılamaz. Bir lezbiyenin orada dükkân çalıştırması İslam’ın mabedine yapılmış saldırıdır. İBB’nin Başkanı buna imkân sağlamış oluyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Maalesef küresel LGBTİ propagandasının Türkiye’deki ayağında CHP’li belediyeler ve DEM var. İnsan ırkına, insan neslini yok etmeyi hedefliyor.”

İstanbul sahipsiz değil

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican da şunları söyledi: “İmamoğlu bizi şaşırtmamaya devam ediyor. Toplumsal yapımıza, ahlakımıza, aile ve nesillerimize aleni bir sabotaj olan LGBT illetine canhıraş bir şekilde kol kanat geriyorlar. ‘Tasarım müzesi’ kılıfıyla milletin aklıyla aklınca alay ediyor. Maneviyatı yüksek yerleri, milli ve İslami kıymeti haiz yerleri özellikle seçip, sapkınlığın cirit attığı alanlara dönüştürmek için uğraşıyor. Ama sanmasın ki uyuyoruz, İstanbul sahipsiz değil! Tez vakitte bu çapsız yönetimden kurtulacak.”