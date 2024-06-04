Ekrem sadece göz boyuyor! Depremden önce Ekrem öldürecek

Buğra Kardan İstanbul

Mega şehir İstanbul’da art arda çöken binalar 16 milyonu korkuya sevk ediyor. Binaların durduk yere yıkılması karşısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kayıtsızlığı dikkat çekiyor. 2019’dan bu yana çöken binalar İmamoğlu’nun ihmalini belgeliyor. Bu binalar şöyle:

22 Nisan 2019’da Kağıthane’de 4 katlı bina çöktü. Binanın yanında yakınında bulunan yapılar da tahliye edildi.

14 Şubat 2020’de Bahçelievler’de 7 katlı bina çöktü. Binanın çökme nedeni anlaşılamadı.

6 Mayıs 2021’de Zeytinburnu’nda 5 katlı bina çöktü. Ruhsatsız bina korkuttu.

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12 Ağustos 2023’te Beşiktaş’ta tadilat yapılan 3 katlı binanın duvarı çöktü. Göçük altında kalan mimarlık stajyeri Attila Aydın (22) kaldırıldığı hastanede can verdi.

25 Aralık 2023’te Esenyurt’ta 6 katlı bina çöktü. Nedeni öğrenilemedi, yoldan geçenler ölümle burun buruna geldi.

6 yılda 1 bina dönüştürebildi

Geçen gün de Küçükçekmece’de biri kaçak 4 katlı binanın çökmesi ise bardağı taşıran damla oldu. 1 ölü, 8 yaralının olduğu olay kentsel dönüşümü boşlayan İmamoğlu’na tepkiyi artırdı. Devamlı İstanbul’da 200 bini aşkın riskli binanın olduğuna işaret eden İBB’ye de kulak tıkayan CHP’li başkanın deprem tehdidiyle karşı karşıya olan Bahçelievler’de 5 yılda sadece 1 konutu dönüştürmesi pes dedirtti. Sosyal ağlarda ise “Depremden evvel Ekrem öldürecek” yorumları dolaşmaya başladı.

Tebligat dahi yollamamışlar

Ekrem İmamoğlu’nun umursamaz tavırlarına dayanamayan İBB Meclisi AK Parti Üyesi Muhammet Kaynar, isyanını şu cümlelerle ifade etti: “İBB’den ilgili daire başkanına ‘Kaç bina taradınız’ sorusunu yönelttik. Bu sorumuza ‘28 bin 900 bina’ cevabı geldi. ‘Taramanızdan ne çıktı’ sorumuza da ‘318 binaya ivedilikle müdahale edilmesi gerektiği belirlendi’ karşılığı verildi. ‘318 binayla ilgili ne yaptınız? Bu binalarda oturanlara tebligat yolladınız mı’ sorumuz ise ‘Herhangi bir tebligat yollamadık. Merak edene bildirimde bulunduk’ diye cevaplandı.” Hukukçular ve şehir plancıları da depreme dayanıksız binaları yenilemediği gibi kaçak-salaş yapıları elden geçirmeyen İmamoğlu’nun facialara davetiye çıkardığını anlattılar.

Asıl rantsal dönüşüm KİPTAŞ

akit’e konuşan İBB AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz, şunları kaydetti: “Kentsel dönüşümle alâkalı veriler elimizde. İmamoğlu ve ekibi dönüşümde başarısız. Koskoca İBB, yönettiği büyük bütçeye rağmen Esenler Belediyesi kadar konut dönüştürememiş. İBB, büyük oranda ticari gelir elde etmeye dönük dönüşüme gidiyor. Bunu Kiptaş’ın sitesine girerek anlamak mümkün. Bize ‘Rantsal dönüşüm yapıyorsunuz’ ithamında bulunanlar, dönüştürdükleri binaları astronomik bedellere satıyorlar. Dar ve orta gelir grubu için adım atmıyorlar, ticari dönüşüme gidiyorlar. Korkarım ki 2029’a kadar Küçükçekmece’deki gibi olaylara tanık olacağız. İmamoğlu ve ekibinin 2019 seçimlerinden evvel vaatleri vardı ama 2024 seçimlerine giderken onlardan bir şey duymadık. Zannediyoruz ki siyasi kariyerine ve istikbaline odaklanacak.”

Herkes elini taşın altına koymalı

İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise, şunları söyledi: “Dönüşümü tamamlamak için adım atmak gerek. Buna bir yerden başlanmalı. Hemen envanter çıkarılmalı. İvedilikle dönüştürülmesi gereken konutlar için bütçelerde revizyon yapılmalı. Küçükçekmece’de yıkılan bina ortada. İstanbul’da bunun gibi 10 binlerce bina var. Bunlar tek tek kontrol edilmeli. Kaçaklar bir bir yıkılmalı. Yoksa Allah korusun daha çok faciaya tanık oluruz. Merkezi idareyle koordine olmak çok ama çok mühim. Murat Kurum 600 bin konutu dönüştürme vaadinde bulunuyordu. Bu olumlu bir vaat idi. İmamoğlu’nun ne yapacağını bilemiyoruz. Ama görünen o ki 5 bin tane konutu güç dönüştürür. 1999’dan evvel yapılan binalar standart, mühendislik ve mimarlık bağlamında sorunlu. Hem İstanbul da hem de Türkiye’de sıkıntılı binalar elden geçirilmeli. Devlet gerekenleri yapıyor. Burada belediyeler de aktif olmalılar. Yeni bir depreme gerek yok. Bu duruma ‘dur’ denilmesinin vakti geldi, geçiyor. Malikler de metrekare hesabına girmemeliler. Dönüşümün hayati bir konu olduğunu unutmamalılar.”