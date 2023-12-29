Ekrem, reklâm sezonunu açtı

HABER MERKEZİ

Göreve geldiği 4,5 yılda dişe dokunur tek bir icraatı olmayan ve ayakta durabilmek için sosyal medyada platformlarına reklam yağdıran CHP’li Ekrem İmamoğlu yine kesenin ağzını açtı. İmamoğlu, küreselcilerin propaganda merkezi Facebook ve Instagram’a İBB kesesinden reklam sağanağı başlattı. Eylül ayında Facebook ve Instagram’a hiç reklam vermeyen, Ekim ayında 1 adet, Kasım ayında 3 adet reklam veren İmamoğlu’nun adaylığının ilanından sonra reklam bombardımanı başlattığı ortaya çıktı.İmamoğlu’nun yeniden aday ilan edilmesinin ardından bir haftada Facebook’ta tam 26 sponsorlu paylaşım yaptığı ve her bir paylaşım için ortalama 4 ila 5 bin lira ödeme yaptığı belirlendi. İmamoğlu’nun sadece 20- 28 Aralık arasında bir haftalık sürede Facebook reklam giderinin 100 bin lirayı aşması “Ekrem reklam sezonunu açtı” yorumlarına sebep olurken, İBB kaynaklarının nasıl çarçur edildiği de bir kez daha gözler önüne serildi.

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