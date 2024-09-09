Ekrem, postala selâm duruyor

Sebahattin Ayan İstanbul

30 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve devlet erkanının katıldığı Kara Harp Okulundaki mezuniyet töreninde yaşanan bir grup teğmenin illegal yemin rezaleti gündemdeki yerini koruyor. Her seçim döneminde oy kapabilmek için kılıktan kılığa giren, koltuk sevdasına terör örgütleriyle kol kola girerek ittifak kuran CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine şaşırtmadı. Erdoğan’ın cuntacı teğmenlerin mezuniyet törenindeki kılıçlı yeminine ilişkin açıklamalarına karşı milli iradeyi yok sayan adeta isyan eden teğmenlerin savunuculuğunu yaptı. Teğmenlerin masum ve Atatürk’ün askerleri olduğunu savunan İmamoğlu, şu akla ziyan ifadeleri kullandı:

Asker siyaset üstüymüş!

“Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve teğmenlerimizin, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığı siyaset üstüdür. Genç teğmenler en mutlu ve onurlu günlerinde büyük bir coşku içinde ülkenin kurucusuna olan saygılarını ifade etmek istediler, hepsi bu. Her olaydan, darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin, gençlerimize yazık etmeyin. Sevgili gençler ve ailelerine sesleniyorum; dün ‘katil’ dediğine bugün ‘kardeşim’ diyen zihniyetten, her şeyi siyasi menfaatine kullanan, milleti bölen bu akıldan milletçe ilk seçimde kurtulacağız. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk.” Konuyla ilgili gazetemize konuşan Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak ise, şunları söyledi: “İmamoğlu ‘gençlerimize yazık etmeyin’ diyerek ilk defa doğru bir şey söylemiş. Ama farklı bir niyetle söylemiş. Gençlere yazık oluyor; oluyor ama o kılıçları milli iradeye siyasi iktidara millete çekin diye akıl verenler o çocuklara yazık ediyor. Teğmenlerimizin bu evlatlarımızın beyinlerini yıkayıp, grup oluşturup, program yapıp, planlayıp hareket etmelerini sağlayanlar yazık etmiştir. Malumunuz 15 Temmuz gecesi eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte yurt dışından yaptığı paylaşımlarla, ‘Tek yol demokrasi sulh içinde demokrasiye sahip çıkarak bu süreci milletçe tahrik ve taşkınlık olmaksızın aşmalıyız’ demişti. Amerikancı darbelerin başarılı olmasını isteyen, milli iradenin ayaklar altına alınmasından zevk alan bir insandır. O yüzden bu sözler kabul edilemez. O teğmenler zaten yasa gereği etmesi gereken yeminlerini yapmışlardı.

Asıl gaza getirenler yazık ediyor

“Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden plaketlerini almışlardı. Devlet erkanı tören alanından ayrıldıktan sonra tekrar kılıçları kaldırıp yasaklanmış FETÖ’cülerin 2016 yılında ettiği yemini hatırlatan bu metni okumaları Atatürk’ü anmak değildir. Bu millete ve milli iradeye göz dağıdır. O yüzden İmamoğlu darbelere alkış tutmaktadır. Atatürk’e saygı sadece paralel yemin törenleriyle olmaz. Zaten yasal yeminde Atatürk’ün adı geçiyor. Neden tekrar bunu söylemek gereği duyuyorsun. Siyasi içerikli yemini tekrar tarihten hortlatmanın ne anlamı var. O teğmenlerin görevi laikliği korumak değil teğmenlerin görevi yurt savunmasıdır. Laikliği koruyacak olan Türk Yargısıdır. Teğmenlerin üzerine vazife değildir. Onlara sordu ki siz kimin askerlerisiniz. Neye dayanarak paralel yemini yaptılar. Yazık değil mi bu çocuklara. Onlara bu aklı veren birileri tarafından yazık edildi o çocuklara.”

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