Ekrem mağdur etti, Erdoğan sahip çıktı! Eminönü esnafına büyük destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eminönü'nde mağdur olan esnaf için talimatı verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına KOSGEB aracılığıyla 100 bin TL'ye kadar 0 faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi verileceğini açıkladı.

Vali Yerlikaya da açıkladı

Konu hakkında bir açıklamada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya, esnafa, bir yıl ödemesiz ve 3 yıl ödemeli, 100 bin liralık kredi verileceğini söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da cumartesi günü yağıştan etkilenen yerlerden Eminönü alt geçidinde incelemede bulundu. Yerlikaya, vatandaş ve esnafa öncelikle geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Allah tekrarından uzak etsin diyoruz. Biz onlarla beraber hem büyükşehir, Fatih Belediyemiz, diğer kurumlar neler yapabileceğimizi değerlendirdik ve kendileriyle paylaştık hem de Sayın Mustafa Varank Bakanımızın dün yapmış olduğu görüşmeden sonra 100 bin liralık kredi, bir yıl ödemesiz, 3 yıl ödemeli, onun müjdesini verdik. Onun müracaatlarının nasıl yapılacağını kendileriyle paylaştık. Ayrıca onlara destek olması açısından kira yardımıyla ilgili de bir değerlendirmemiz oldu. Onu da kardeşlerimizle paylaştık. Mehmet Bey, buradaki çarşının sözcüsü. Bundan sonra aynı sıkıntının tekrar yaşanmamasıyla da ilgili başta Büyükşehir, Fatih Belediyemiz, kurumlarımız hep beraber alınan, alınacak önlemlerle de ilgili onlarla istişare ettik, onların da değerlendirmelerini aldık."

İmamoğlu esnafı mağdur etti

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meteorolojinin 1 hafta boyunca yaptığı sağanak uyarılarına rağmen tatile gitti, işinin başında durmadı. Sağanak yağışın yaşandığı 17 Ağustos'ta da Meteoroloji tarafından uyarı yapıldığı halde, mazgal temizliği yaptırmak ve işi takip etmek yerine tatile giden İmamoğlu, yaşananların ardından kamuoyunun tepki göstermesi üzerine birkaç saatliğine İstanbul'a gelip mağdur ettiği esnafla görüntü verip tekrar tatile gitti.