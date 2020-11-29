Ekrem Kızıltaş'tan Türkiye'de fon dağıtan ABD'ye tepki: Devşireceği kişileri arıyorlar!

Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, ABD Büyükelçiliği’nin fon duyurusuna ilişkin Aydınlık'a konuştu.

Kızıltaş şunları söyledi: "ABD Büyükelçiliği’nin 'demokratik değerlerin güçlendirilmesi' gibi bahanelerle Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarına dağıtacağı fonların, dile getirilen amaçlardan çok ülkemizde kendi menfaatlerine uygun bir ortam oluşturulmasını hedeflediği, açık.

ABD ara karşılığı devşirebileceği birilerini arıyor

İlk bakışta hoş gelen birtakım kavramları öne sürerek yapılmaya çalışılanın, ülkemizi mümkün olduğu kadar zayıflatmayı hedeflediğini anlamak kolay. Hukukun üstünlüğü, medyanın ve sivil toplumun insan hak ve özgürlüklerini savunma kapasitesinin güçlendirilmesi gibi hususlardan anlamamız gereken de, birilerinin kanunları hiçe sayarak ihanet manasına gelebilecek adımlar atabilmesini sağlayabilmek.

Demokrasi, insan hak ve özgürlükleri gibi hususlardan çok, muhatap ülkelerin kendisine ram olmasını hedefleyen ABD, herhalde birçok ülke gibi ülkemizde de para karşılığı devşirebileceği birilerini arıyor, her zaman olduğu gibi."