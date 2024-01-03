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Gündem Ekrem kendisini kendisi ile yarıştırıyor! Allah'ın verdiği yağmur üzerinden bunu yaptı
Gündem

Ekrem kendisini kendisi ile yarıştırıyor! Allah'ın verdiği yağmur üzerinden bunu yaptı

Yeniakit Publisher
2024-01-03 15:29:00 - 2024-01-03 15:55:56
Ekrem kendisini kendisi ile yarıştırıyor! Allah'ın verdiği yağmur üzerinden bunu yaptı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı İSKİ, Allah'ın verdiği yağmurla oluşan baraj doluluk oranını kamuoyuyla "başarı" diye paylaştı.

Allah’ın verdiği yağmur üzerinden paylaşımda bulunan İSKİ "Barajlarda son 5 yılın en yüksek doluluk seviyesi" ifadesini kullandı.

Paylaşımda, İBB Başkanı İmamoğlu kendi kendisi ile yarıştırıldı. Yağan yağmurun yoğunluğundan oluşan barajlardaki 5 yıllık döneme ait veriler aktarıldı.

İSKİ'nin açıklamasında, "İstanbul'da kurak geçen yaz aylarının ardından yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranlarında yağışların ardından yaşanan artış devam ediyor." denildi.

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