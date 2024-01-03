Ekrem kendisini kendisi ile yarıştırıyor! Allah'ın verdiği yağmur üzerinden bunu yaptı
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı İSKİ, Allah'ın verdiği yağmurla oluşan baraj doluluk oranını kamuoyuyla "başarı" diye paylaştı.
Allah’ın verdiği yağmur üzerinden paylaşımda bulunan İSKİ "Barajlarda son 5 yılın en yüksek doluluk seviyesi" ifadesini kullandı.
Paylaşımda, İBB Başkanı İmamoğlu kendi kendisi ile yarıştırıldı. Yağan yağmurun yoğunluğundan oluşan barajlardaki 5 yıllık döneme ait veriler aktarıldı.
İSKİ'nin açıklamasında, "İstanbul'da kurak geçen yaz aylarının ardından yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranlarında yağışların ardından yaşanan artış devam ediyor." denildi.
Yaşam
Yüzde 16.18 seviyelerine kadar gerilemişti! İstanbul’da barajlar etkili olan yağışlardan sonra ne durumda? En fazla artış hangi barajda?