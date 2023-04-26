Ekrem, kendini rezil etmek için mücadele etmeye devam ediyor
Daha kendi belediyesinden bile haberi olmayan İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşla girdiği ulaşım tartışmasında rezil oldu.
Vatandaşla bilet tartışmasına giren İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir vatandaşın İETT'deki ulaşım fiyatlarına ilişkin olarak serzenişte bulunduğu an devreye girerek, Sabiha Gökçen'den Kadıköy'e yolculuğun 7 lira olduğunu söyledi. Vatandaş ise yüzde %'den fazla zam yapıldığını söyledi. Hemen telefona sarılıp bir yetkiliyi arayan İmamoğlu acı gerçeği öğrenmek zorunda kaldı.
İmamoğlu'nun yaptığı görüşme şöyle:
Alper bey Sabiha Gökçen'den otobüs hattımız geçen sene Kadıköy'e 6,50'ye gelirken bu sene 16 küsüre geldim diyor vatandaşımız. 2 bilet olunca 7 küsür mü oluyor? Demek ki vatandaşımız haklı yani...