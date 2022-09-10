Ekrem kazanın bahanesini buldu! Biri kalp krizi geçirdi, diğer 3'ü ne geçirdi?

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İstanbul Avcılar'da 4 metrobüs aracının karıştığı kaza için, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan açıklamada, gerekçe olarak metrobüs şoförlerinden birinin kalp krizi geçirmesini gösterdi.

Uzun süredir metrobüs ve otobüslerde yaşanan arızalar İstanbulluyu bezdirirken, dün akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Diğer 3'ü ne geçirdi?

İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazaya 4 metrobüs aracı karışırken, 99 yolcu yaralandı.

Kazanın yaşandığı gün ortada görünmeyen, sonrasında bir konserde eğlendiği ortaya çıkan CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, 4 aracın karıştığı kazaya gerekçe olarak bir şoförün kalp krizini geçirmesini gösterdi. Kalp krizi geçiren şoför karşı şeritten gelen metrobüse çarptı. Ancak kazaya karışan diğer iki metrobüsün şoförlerinin ne geçirdiği anlaşılamadı.

Öte yandan geçtiğimiz ay metrobüste yolculuk yapan bir İstanbullu, araçtaki şoför uyarı ekranında, "fren hatası" yazısını görmüş, ancak yolcularının canını hiçe sayarak aracı durdurup çözüm bulmak yerine seferine devam etmişti.