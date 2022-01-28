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Gündem Ekrem kar küreme aracını yanından ayırmamış
Gündem

Ekrem kar küreme aracını yanından ayırmamış

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İngiltere Büyükelçisi ile görüşürken kar küreme aracının balıkçının otoparkında bekletildiği tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 05:11:00 -

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, İstanbul kar kaosu yaşarken İngiliz Büyükelçiyle yaptığı balık ziyafetinden yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son iddiaya göre, kar küreme aracının 3,5 saat boyunca balıkçının otoparkında bekletildiği ortaya çıktı.

Gazeteci Zafer Şahin, CNN TÜRK ekranlarında katıldığı programda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İngiltere Büyükelçisi Chilcott'un balıkçıda yediği yemekle ilgili önemli bir ayrıntıyı açıkladı. Şahin, o akşam kar küreme aracının balıkçının otoparkında 3,5 saat bekletildiğini söyledi.

Şahin telefonundan gösterdiği karenin ardından, "Bu kar küreme aracını biliyor musunuz. Bu kar küreme aracı o gün İstanbul'da insanlar yollarda aç, susuz arabalarının içinde donarken bu kar küreme aracı o meşhur balıkçının otoparkında duruyordu" ifadelerini kullandı.

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