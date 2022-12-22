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Gündem Ekrem kadehin dibini gördü
Gündem

Ekrem kadehin dibini gördü

Yerel seçimler öncesinde cami cami dolaşıp, Yasin-i Şerif okuyarak mütedeyyin kesimden oy koparmaya çalışan CHP’li BB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine katıldığı grup toplantısı sonrasında eşi ile birlikte gittiği restoranda şarap kadehleriyle efkâr dağıttı!.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 09:39:00 -
Ekrem kadehin dibini gördü

HABER MERKEZİ

PKK’nın siyasi uzantısı HDP ve sözde milliyetçi İP’in desteğini alan ve yerel seçimler öncesi Yasin-i Şerif okuyarak mütedeyyin kesime şirinlik yapan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine gittiği Ankara’da fena halde yakalandı. CHP grup toplantısı sonrasında restorana giden İmamoğlu, kadehin dibine vurarak, bol bol alkol tüketti. Sosyal medya platformu Twitter’da paylaşılan skandal görüntülerde, İmamoğlu’nun devasa büyüklükte şarap kadehlerini peş peşe kafasına diktiği görüldü.

Savunmak Ongun'a düştü

Ekrem İmamoğlu’nun alkol tükettiği görüntüleri tepki çekerken, savunmak ise eski sözcüsü Murat Ongun’a düştü. İmamoğlu’nun içki içmesini vakayı adiyeden sayan Ongun, sosyal medyada görüntüleri paylaşan gazeteci Taha Hüseyin Karagöz’e, şu sözlerle saldırdı: “Sevgili gazeteci kardeşim; Ekrem Bey’in eşiyle hafta sonu geçirdiği zaman kimseden gizli değildir. Ailesine, eşine zaman ayıran ve birlikle vakit geçirenleri karalamak size bir şey kazandırmaz. Allah kötü niyetlilerin kalbine iyilik versin der, geçeriz.”

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