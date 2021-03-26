Ekrem İstanbul’u Wuhan’a çevirdi! Toplu ulaşımda gerekli adımı atmayan İmamoğlu, vaka artışına çanak tutuyor

Türkiye’nin il bazlı kademeli normalleşmeye geçmesinin ardından günlük vaka sayısı 30 binlere ulaşmışken, İBB’nin her gün milyonlarca insanın kullandığı toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluk karşısında kılını kıpırdatmaması vaka sayılarının artışının başlıca nedeni oldu. Hizmet yapmak yerine israfta yarışan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun filosuna makam araçları kattığı halde, İstanbul’un toplu ulaşımını rahatlatacak adımları atmaması mega kenti kırmızı renge sokarak Türkiye’nin Wuhan’ı haline getirdi.

Araçlar garajda

CHP’li belediyenin araçları garajlarda bekletip halen 2018’deki sefer saatlerini kullanarak ulaşım zafiyetine sebebiyet vermesi ve “300 yeni otobüs satın alıp, en kısa sürede hizmete alacağız” vaadini halen gerçekleştirememesi koronavirüs salgınındaki bulaş hızını artırıyor. Yetki alanlarına girmeyen her meselede ucuz polemik savaşları başlatan CHP’li anakent belediye başkanı İmamoğlu’nun, asli vazifelerini layıkıyla yerine getirmemesi, hükümetin salgını durdurmaya yönelik aldığı tedbirlerini de boşa çıkarıyor.

Salgının Türkiye’de zirve noktasına geldiği mevcut süreçte metrobüs hattında Yenibosna, Şirinevler, Cevizlibağ, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Haramidere gibi istasyonlarda sabah ve akşam saatlerinde sefer sayılarının azlığı yüzünden yine olağanüstü yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, yeterli sayıda sefer olmadığı için evlerine ve işlerine gidebilmek için salgına rağmen tıklım tıklım dolu ulaşım araçlarına binmek zorunda kaldı. Toplu taşımada ciddi bir yükü omuzlayan metro ve metrobüs hattını kullanan binlerce vatandaş, ana-baba gününe dönen vagonlara binerek ev ve işlerine gitmek zorunda bırakılıyor.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ise salgının önünü kesecek adımlar atmak yerine, üzerine vazife olmayan S-400, Kanal İstanbul gibi konularda nutuklar atıp, Türkiye’yi Batı’ya şikayet etmek ve heykel açmak gibi eylemlerle meşgul olması nedeniyle İstanbul Türkiye’nin Wuhan’ı haline getirdi.