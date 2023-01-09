Ekrem İstanbul'u 33 yıl geri götürdü! İşte 1990'ın İstanbul manşeti işte bugünün İstanbul'u

CHP'li iş bilmez Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, İstanbulluyu en çok da ulaşım konusunda mağdur etti.

İstanbul'da hemen her gün bir toplu ulaşım aracı kaza veya arıza yaparken, bundan 33 yıl önce durum yine aynıydı.

1990 yılına ait adeta bugünün İstanbul'unu anlatan "Her gün 150 otobüs arızalı!" manşeti, İmamoğlu'nun İstanbul'u nasıl geriye götürdüğünü ispat etti.

20 binin üzerinde kaza!

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönetimindeki toplu taşıma araçları, İmamoğlu göreve geldiği günden beri seyahat kalitesiyle değil arıza ve kazalarla gündemde yer aldı.

Arızalar hariç 2019-2022 yılları arasında toplu ulaşım araçlarının karıştığı trafik kazalarının 20 binin üzerinde olduğu belirtilirken sadece son 1 yılda yaşanan toplu taşıma kazalarında 2 kişi can verdi, 275 kişi yaralandı.

İstanbulluların can güvenliğini riske atan İBB’nin toplu taşıma araçları, bundan 33 yıl önce de şehirde aynı manzaralara yol açıyordu.

SHP/CHP’li Nurettin Sözen’in İBB başkanlığı döneminde İstanbul’un önemli gündem maddeleri arasında İSKİ yolsuzluğu, susuzluk ve toplanmayan çöpler ile toplu taşıma araçlarındaki arızalar yer alıyordu.

28 Mart 1989-27 Mart 1994 tarihleri arasında İstanbul’u yöneten CHP’li Nurettin Sözen’in döneminde medyaya yansıyan skandallar arşivlerdeki yerini korurken, 9 Ocak 1990 tarihli bir gazete kupürü, 33 yıl öncesi ve 33 yıl sonrasındaki zihniyet ikizliğini de gözler önüne serdi.