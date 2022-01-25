Ekrem İstanbul’da ilklere doymuyor! ‘Yaşarken cenaze aracına bindim sayenizde’
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iş bilmezliği yüzünden cenaze aracına sığınmak zorunda kalan vatandaş, "Cenaze aracına yaşarken binmek zorunda bıraktınız ya gerçekten inanılmaz iyi çalışıyorsunuz gülsem mi ağlasam mı bilemedim ?" dedi.
CHP'li İBB'nin iş bilmezliği yüzünden İstanbul 1980'lere döndü. Günlerdir uyarı üstüne uyarı yapılmasına rağmen İBB'nin hiçbir önlem almaması nedeniyle İstanbul'daki kar yağışı sonrası yaşam felç oldu.
Mehmet Gündoğdu isimli vatandaş, cenaze aracının arkasına takılarak evine gitmeye çalıştı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Gündoğdu, "Cenaze aracına yaşarken binmek zorunda bıraktınız ya gerçekten inanılmaz iyi çalışıyorsunuz gülsem mi ağlasam mı bilemedim ?" dedi.
Bir diğer paylaşımda Mehmet Gündoğdu, "Ben bu durumu sizin yüzünüzden yaşadım hasta oldum" ifadelerini kullandı.