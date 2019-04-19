Ekrem İmamoğlu'nun skandal talimatı ortaya çıktı! Bütün mahrem bilgileri...

YSK'nın henüz İstanbul seçimleriyle alakalı kesin kararı açıklamadan mazbatasını verdiği Ekrem İmamoğlu'nun ilk talimatı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, ilk karar olarak belediyenin elektonik veri tabanı ve alt yapılarındaki MİT Cumhurbaşkanlığı yerleşkeleri dahil kurumsal mahrem bilgileri kurum dışından “uzmanlara” yedekletip çıkartmak için skandal talimat verdi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun belediye personeli veya devlet memuru olmayan dışarıdan 3 kişiyi belediyenin tüm veri tabanını kopyalamak için görevlendirdi.

Bu 3 kişi kim?

Ekrem İmamoğlu'nun hiçbir güvenlik soruşturmasından geçmeyen ve herhangi bir belediye çalşanı olmayan 3 kişiye belediyenin tüm mahrem bilgilerini teslim etmesi büyük tepki çekti.

Peki ne olacak?

Ekrem İmamoğlu, böylelikle İstabul’un tüm mahrem ve istihbari bilgilerini kopyalamış olacak. Mazbata iptal edilse dahi bilgilerin tamamı kendisinde kalacak. Bilgileri HDP ve FETÖ ile paylaşma ihtimali var.

Acele neden?

İBB Başkanı olacak olan Ekrem İmamoğlu'nun YSK'nın resmi açıklaması yapılmadan mazbatasını alıp devletin mahrem bilgilerini henüz 1 gün geçmeden kopyalama hamlesi akıllara soru işaretleri getirdi.