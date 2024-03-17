Ekrem İmamoğlu'nun kirli rant ağı deşifre oldu! O isimleri tek tek açıklıyoruz

Türkiye, CHP'deki para sayma görüntülerini konuşurken olaya ilişkin perde arkası detaylar da verilen ifadelerle birlikte tek tek ortaya dökülüyor. Olayın baş aktörlerinin Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin çıkması ise kamuoyunda "Ekrem İmamoğlu'nun rant ağı kimlerden oluşuyor?" sorularına neden oldu. Ekrem İmamoğlu'nun kirli "rant şebekesi" ile ilgili çarpıcı bir paylaşım ise sosyal medyaya damga vurdu. "İBBHaber" adlı hesap; CHP'li İBB Çalışanları, İnşaat Firması Sahipleri, Ajans Sahipleri ve CHP'li Siyasetçiler olarak gruplandırdığı ağı gözler önüne serdi.