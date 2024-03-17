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Gündem Ekrem İmamoğlu'nun kirli rant ağı deşifre oldu! O isimleri tek tek açıklıyoruz
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun kirli rant ağı deşifre oldu! O isimleri tek tek açıklıyoruz

Yeniakit Publisher
2024-03-17 08:39:00 -
Ekrem İmamoğlu'nun kirli rant ağı deşifre oldu! O isimleri tek tek açıklıyoruz

Türkiye, CHP'deki para sayma görüntülerini konuşurken olaya ilişkin perde arkası detaylar da verilen ifadelerle birlikte tek tek ortaya dökülüyor. Olayın baş aktörlerinin Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin çıkması ise kamuoyunda "Ekrem İmamoğlu'nun rant ağı kimlerden oluşuyor?" sorularına neden oldu. Ekrem İmamoğlu'nun kirli "rant şebekesi" ile ilgili çarpıcı bir paylaşım ise sosyal medyaya damga vurdu. "İBBHaber" adlı hesap; CHP'li İBB Çalışanları, İnşaat Firması Sahipleri, Ajans Sahipleri ve CHP'li Siyasetçiler olarak gruplandırdığı ağı gözler önüne serdi.

Halka hizmet etmek yerine algı peşinde koşan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her geçen gün yeni bir skandalı daha ortaya çıkıyor.

CHP'deki para sayma görüntüleri gündeme bomba gibi düşerken, olayın "kahramanları" ise Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler çıktı.

RANT AĞI 4 BAŞLIKTA GRUPLANDI

Murat Ongun'un İBB bütçesinden finansmanını sağladığı sosyal medyadaki "İBBHaber" isimli hesap ise Ekrem İmamoğlu'nun kirli rant ağına ilişkin çok çarpıcı bir paylaşımda bulundu. "Rant Şebekesi" CHP'li İBB Çalışanları, İnşaat Firması Sahipleri, Ajans Sahipleri ve CHP'li Siyasetçiler olarak gruplandırılarak deşifre edildi.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İŞTE O İSİMLER!

Necati Özkan: CHP'li İBB Başkanının kampanya direktörü, siyasi danışmanı ve Öykü Ajansın sahibi

Ünal Uzun: CHP'li İBB Başkanının iletişim danışmanlarından ve Lobby PR'ın sahibi

Turan Taşkın Özer: CHP İstanbul Milletvekili, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve CHP'li İBB Başkanının Avukatı

Mehmet Murat Çalık: CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı

Hasan Akgün: Büyükçekmece Belediye Başkanı

Murat Ongun: Eski CHP'li İBB Sözcüsü, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı

Fatih Keleş: CHP'li İBB Başkanının Danışmanı ve "kasası"

Can Akın Çağlar: CHP'li İBB Genel Sekreteri

Emrah Bağdatlı: Murat Ongun'un yardımcısı

Emre Yeşilördek: CHP'li İBB'de finans danışmanı

Elçin Karaoğlu: CHP'li İBB Boğaziçi İmar Müdürü

Ertan Yıldız: CHP'li İBB Başkanının Danışmanı ve Ertan İnşaat'ın sahibi

Tuncay Yılmaz: İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü

"Kalfa" Adem Soytekin: Asoy İnşaatın sahibi, CHP'li İBB Başkanının "ihale ağası"

Ali Gül: Gül İnşaat'ın sahibi

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