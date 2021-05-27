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Gündem Ekrem İmamoğlu'nun İBB Meclisi'ndeki tavrı tepki çekti
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Meclisi'ndeki tavrı tepki çekti

CHP'li İBB yönetimini yaptığı açıklamalarla zora sokan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun söz aldığı sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rahat tavrı tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 23:41:00 - 2021-05-28 00:13:26
Ekrem İmamoğlu'nun İBB Meclisi'ndeki tavrı tepki çekti

İBB Meclisi Mayıs Ayı 3. Oturumu'nda İstanbul'un bir türlü çözülemeyen sorunları tartışılırken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rahat tavrı dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir yıllık faaliyetlerinin ele alındığı İBB Yıllık Faaliyet Raporu, Belediye meclisinde görüşüldü. Mecliste görüşmeler sürerken, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu söz alarak kürsüye çıktı.

İmamoğlu'nun tavrı tepki çekti

Açıklamalarıyla CHP'li İBB yönetimini zora sokan Göksu'nun kürsüye çıkıp konuşma yaptığı sırada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rahat tavrı dikkat çekti. İstanbul'un sorunlarının dile getirildiği esnada İmamoğlu'nun bu tavrı, AK Parti grubu tarafından tepkiyle karşılandı.

Göksu'nun konuşması sırasında yayın kesildi, elektrikler kesildi

Öte yandan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, faaliyet raporuna dair CHP'yi zora sokan konuşmasını yaparken 2 kez İBB'nin canlı yayını gitti ardından da salonun elektrikleri kesildi.

Göksu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Önce yayın sonra elektrikler kesildi. Ama bilmiyorlar ki, yayınları kesmekle, elektrikleri kesmekle bizim sesimiz kesilmez. Biz milletimizle gönül bağı kurmuşuz."

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