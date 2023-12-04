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Siyaset Ekrem İmamoğlu'nun dört yıl önceki videosu gündem oldu! O anlara biz bile utandık
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'nun dört yıl önceki videosu gündem oldu! O anlara biz bile utandık

Yeniakit Publisher
2023-12-04 16:02:00 -

İBB'nin el değiştirmesinin ardından metrobüsler artık ulusal sorun haline geldi. Her gün arıza, her gün bir sorun vatandaşları tam anlamıyla isyan ettirirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dört yıl önceki bir videosu yeniden gündem oldu.

2019'daki seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu oldu. Çalışmamak için temel atmama töreni bile düzenleyen İmamoğlu, vatandaşa sağlamadığı hizmet nedeniyle İstanbulluları çileden çıkartıyor.

İstanbul'da hemen hemen her gün metrobüs arızası ya da sıkıntısıyla ilgili haberler gündeme geliyor.

Vatandaşlar artık isyan ederken 31 Mart yerel seçimlerinde İmamoğlu'na gereken cevabı vermeye hazırlanıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevi yeni devralmasının ardından metrobüste yaptığı açıklamalar yeniden gündeme oturdu.

Ekrem İmamoğlu, söz konusu videoda "Düzeltilir aslında çok zorlu bir şey yok. Biraz ilgisizlik var. Sürprizimiz olacak" diyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Verdiği vaatlerin hepsi havada kalan İmamoğlu'nun metrobüs konusunda da şaşırtmadığı bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

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