Ekrem İmamoğlu'nun dört yıl önceki videosu gündem oldu! O anlara biz bile utandık

2019'daki seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu oldu. Çalışmamak için temel atmama töreni bile düzenleyen İmamoğlu, vatandaşa sağlamadığı hizmet nedeniyle İstanbulluları çileden çıkartıyor.

İstanbul'da hemen hemen her gün metrobüs arızası ya da sıkıntısıyla ilgili haberler gündeme geliyor.

Vatandaşlar artık isyan ederken 31 Mart yerel seçimlerinde İmamoğlu'na gereken cevabı vermeye hazırlanıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevi yeni devralmasının ardından metrobüste yaptığı açıklamalar yeniden gündeme oturdu.

Ekrem İmamoğlu, söz konusu videoda "Düzeltilir aslında çok zorlu bir şey yok. Biraz ilgisizlik var. Sürprizimiz olacak" diyor.

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Verdiği vaatlerin hepsi havada kalan İmamoğlu'nun metrobüs konusunda da şaşırtmadığı bir kez daha ortaya çıkmış oldu.