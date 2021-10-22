Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna Dilek İmamoğlu'ndan dikkat çeken cevap!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki Gör Beni programına konuk oldu.

Dilek İmamoğlu, Çağlayan'ın "Ekrem Bey'in cumhurbaşkanı adaylığı evde konuşulan bir şey mi?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Yok tabii ki. Yok. Yani, biz öyle bir adaylık konusu evde geçmiyor. Geçmiyor… (Gülüyor) Ama ben Ekrem'e görev adamı olarak bakıyorum. Gündemin ya da Türkiye'nin onu nereye götüreceğini bilemem, kendisi de bilemiyor zaten. O sadece yaptığı işe odaklanıyor. Beylikdüzü'ndeyken de öyleydi, şimdi İstanbul'a da yaptığı işe odaklanıyor. Biz de ona öyle destek veriyoruz. Ama sonrasında ne olur, hiç bilemiyorum."