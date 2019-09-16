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Ekrem İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! İlan verdiler

23 Haziran seçimlerinin ardından işçi kıyımına başlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu ile ilgili skandallarla devam ediyor. Personel fazla diye insanları işinden eden İmamoğlu, Medya AŞ için eleman alımı yapacak.

16 Eylül 2019 Pazartesi 21:51
Ekrem İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! İlan verdiler

Seçildiği günden bu yana İstanbul için ürettiği hizmetlerle değil kapı önüne koyduğu personel ve kriz zamanlarında yaptığı tatillerle ve zamlarla gündem olan İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu Medya A.Ş. çalışanı çoğu gazeteci 50 kişinin tek tek aratıp 'iş akdiniz feshedildi' dedirterek kapının önüne koydu. Personel fazlası yalanıyla insanların ekmeğiyle oynayan İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı. Önce personel fazlası dedi, sonra ise Medya A.Ş. için iş ilanı verdi.

İmamoğlu seçim döneminde 'Kimsenin işine son verilmeyecek' ifadesini sıkça kullanmıştı. Fakat seçim dönemin verdiği hiçbir vaadi yerine getirmeyen Ekrem İmamoğlu bu sözünü de tutmadı.

Personel fazla dedi, insanları kapı önüne koydu

Personel fazlası yalanıyla insanların ekmeğiyle oynayan İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı. Önce personel fazlası dedi, sonra ise Medya A.Ş. için iş ilanı verdi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 21:51
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Medya AŞ

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  • AhmetAhmet22 dk önce
    Kendi adamını alacak nasılki Akparti kendi adamlarını aldı o da aynısını yapacak

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