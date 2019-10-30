Ekrem İmamoğlu'nun beslediği Barbaros Şansal'dan skandal sözler

Türkiye'yi hedef alan paylaşımlarıyla gündeme gelmeye çalışan sapkın eşcinsel Barbaros Şansal, skandala doymuyor. Sapkın eşcinsel, son olarak Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğunu ve Kıbrıs'ın zenginliklerini sömürdüğünü vızıldadı.

İmamoğlu, Türkiye düşmanı besliyor

Seçim öncesi 'her şey çok güzel olacak' vaadinde bulunan ancak koltuğa oturmasının ardından işçi kıyımları, tatilleri, Yenikapı ve antrikot tiyatrolarıyla gündemi meşgul eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "B.kunda boğul Türkiye" açıklamalarıyla ahlaksızlıkta çığır açan Şansal'ı beslediği ortaya çıktı.

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Sözde 29 Ekim Cumhuriyet kutlamaları adı altında Sultanahmet Meydanı'nda büyük bir rezalete imza atan İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, 'terzi yamağı' Şansal'ın hazırladığı kıyafetle sahneye çıktı.