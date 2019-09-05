Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
Belediyede israf yapıldığını iddia ederek israfı bitireceğini söyleyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Eylül ayı başında 175 aracın kiralanması için çıktığı ihalede koyduğu şartlar 'Pes' dedirtti.05 Eylül 2019 Perşembe 14:38
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi üzerinden çıkılan 175 aracın 5 ay süreyle kiralanmasına yönelik ihalede, başvuru yapacak şirketlerden talep edilen özellikler dikkat çekiyor. Belediye tarafından ihale şartnamesine konulan araç özelliklerinden bazıları şu şekilde:
-Metalik siyah renk olacaktır
-Karartılmış arka ve yan camlar olacaktır
-Otomatik vites olacaktır
-Far yıkama sistemi olacaktır
-Sunroof olacaktır
-Koltuklar deri olacaktır
-Deri direksiyon deri vites topuzu olacaktır
-17 inç janta sahip olacaktır
-Otomatik hız sabitleyici olacaktır
-Elektronik el freni olacaktır
-Akıllı çalıştırma sistemi olacaktır
-Çift bölgeli klima olacaktır
-Arka kol dayama olacaktır
-Gövde rengi yan aynalar olacaktır
Tüm bu özellikleri karşılayan ortalama bir C segmenti aracın fiyatı, 220 bin TL’den başlıyor. İlave özelliklerle söz konusu rakam daha da yükseliyor.
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