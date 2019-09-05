Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi üzerinden çıkılan 175 aracın 5 ay süreyle kiralanmasına yönelik ihalede, başvuru yapacak şirketlerden talep edilen özellikler dikkat çekiyor. Belediye tarafından ihale şartnamesine konulan araç özelliklerinden bazıları şu şekilde:

-Metalik siyah renk olacaktır

-Karartılmış arka ve yan camlar olacaktır

-Otomatik vites olacaktır

-Far yıkama sistemi olacaktır

-Sunroof olacaktır

-Koltuklar deri olacaktır

-Deri direksiyon deri vites topuzu olacaktır

-17 inç janta sahip olacaktır

-Otomatik hız sabitleyici olacaktır

-Elektronik el freni olacaktır

-Akıllı çalıştırma sistemi olacaktır

-Çift bölgeli klima olacaktır

-Arka kol dayama olacaktır

-Gövde rengi yan aynalar olacaktır



Tüm bu özellikleri karşılayan ortalama bir C segmenti aracın fiyatı, 220 bin TL’den başlıyor. İlave özelliklerle söz konusu rakam daha da yükseliyor.





