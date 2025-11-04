Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğluna yurtdışına çıkış yasağı!
Yolsuzluktan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesi alınan babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu’na yurtdışı çıkış yasağı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “Şüpheliler hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin bugünkü kararıyla, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.
Hasan İmamoğlu ile Selim İmamoğlu'nu “yolsuzluk soruşturması" kapsamında ‘Rüşvet’ ve ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlaması ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılmıştı.