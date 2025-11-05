Ekrem İmamoğlu'nun babası kim? Hasan İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Hasan İmamoğlu'nun serveti en çok merak edilenler arasında...
Ekrem İmamoğlu’nun babası olan Hasan İmamoğlu, 1948’de Trabzon Akçaabat’ın Cevizli Köyü’nde doğdu. Aile, 1980’li yıllarda İstanbul’a taşındı ve ticari faaliyetlerini burada sürdürdü. Hasan İmamoğlu, özellikle inşaat ve gayrimenkul alanlarında çeşitli girişimlerde yer aldı.
İmamoğlu ailesi, 1980’li yıllarda İstanbul’a taşınarak ticari faaliyetlerini burada genişletmiştir. Hasan İmamoğlu, inşaat, akaryakıt ve otomotiv alanlarında aile şirketleri üzerinden çalışmalar yürütmüş; konut projeleri, arsa alım-satımı ve gayrimenkul yönetimi gibi işlerde yer almıştır. Siyasette aktif rol üstlenmemiş ancak iş dünyasında çeşitli girişimlerde bulunmuştur.
HASAN İMAMOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
1948 doğumlu olan Hasan İmamoğlu, Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli Köyü’nden gelmektedir. 2025 yılı itibarıyla 77 yaşındadır. Ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleştikten sonra ticari faaliyetlerini burada sürdürmüştür.
HANGİ İŞLERLE UĞRAŞTI?
İş yaşamında ağırlıklı olarak:
İnşaat sektörü
Arsa yatırımları
Gayrimenkul yönetimi
Ticari mülk projeleri
gibi alanlarda faaliyet göstermiştir.
SERVET DURUMU
Ailenin mal varlığı, 2019 yılında Ekrem İmamoğlu’nun mal beyanı açıklamaları sırasında dolaylı olarak gündeme gelmiştir. Aile şirketlerinin portföyünde çeşitli bölgelerde arsalar, daireler ve ticari mülkler bulunduğu bilinmektedir.
SİYASİ BİR ÜYELİĞİ VAR MI?
Hasan İmamoğlu’nun herhangi bir parti üyeliği veya aktif siyasi geçmişi bulunmamaktadır. Oğlu Ekrem İmamoğlu ise CHP’de siyaset yapmaktadır.