Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonuna karşı çıkan Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane binası önünde 12 Haziran 2019'da bir bildiri okuyan ve Ekrem İmamoğlu'nun yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu 'israf' kavramına sıkıştırmasını kınayan İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz işten çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) 12 Haziran 2019 günü CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu 'israf' kavramına sıkıştırmasını kınayarak, sadece ve sadece "131 ülkeden daha büyük olan İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile israf kavramına sıkıştırma insafsızlığı gösterenleri kınıyoruz. İstanbullulara hizmet etmek vaadiyle yola çıkanları, iftira, karalama, çarpıtma ve yalanları terk ederek, hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB'yi yıpratmaktan, İstanbulluya hizmet eden binlerce İBB emekçisini iftiralarla toplum nezdinde küçük düşürmekten vazgeçmeye davet ediyoruz." ifadeleri bulunan bildiriyi okuyan Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi.

Murat Kazanasmaz işinden oldu

'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çalışanları' imzasıyla paylaşılan açıklamada; “Biz, İstanbul için varız. Ve İstanbul’a hizmet etmek, bizim severek yaptığımız görevimiz.Kutsal gördüğümüz görevlerimizi, hiçbir bahaneye sığınmadan, gece gündüz demeden, aksatmadan, büyük bir azim ve titizlikle sürdürüyoruz.Fakat içinden geçmekte olduğumuz süreçte, hizmetlerimiz ve emeğimizin organize biçimde yıpratılmaya çalışıldığını üzülerek görüyoruz. Gözbebeğimiz İstanbul ve çok değerli İstanbullular için birbirinden farklı yüzlerce alanda değer, proje, istihdam ve hizmet üretmekteyiz. Fakat bazı faaliyetler ve hizmetler, denetlenebilenmilyonlarca işlem arasından bağlamından koparılarak, çarpıtılarak iftiraya dönüştürülmekte ve binlerce İBB çalışanı söylemlerin aksine emekleri hiçe sayılarak hedef gösterilmektedir.Günlerdir kaynağı belirsiz, dayanaksız, tek bir hedefe yönelik, sadece iftiradan ibaret olan haber, köşe yazısı ve sosyal medya paylaşımları yapılmaktadır.Bu art niyetle üretilen haber ile İBB’nin 15 milyonu aşkın İstanbullu için yıllardır kanun ve hukuk çerçevesin de yapılan çok kıymetli hizmet ve faaliyetleri, bilinçli ve sistematik olarak değersizleştirilmeye çalışılmaktadır. İBB, ayrım yapmaksızın bütün vatandaşlarımız için şehir yaşamına dair sayısız hizmeti eksiksiz bir şekilde yerine getirirken, diğer yandan bir dünya şehri olan İstanbul’un gelişimi ve kalkınması için de öncü projeler üretmekte ve bunlar için var gücüyle çalışmaktadır. Bu çalışmalar, hemşehrilerimizden ve şehrimizin misafirlerinden büyük takdir toplamakta, dünya çapındaki kuruluşlardan sayısız ödüller kazanmaktadır. Biz, bu güzel şehir için ideolojilerden, günübirlik çıkarlardan çok daha ötede, kutsal bir görev bilinciyle ve aşkla çalışıyoruz.Bu bağlamda gündeme getirilen ve gerçeği yansıtmayan iddiaların, emeğimizi ve İstanbul’a hizmet etme motivasyonumuzu hedef aldığını düşünmekteyiz.Şu bilinmelidir ki; bir dünya markası olan İBB, ideolojik kavgalara ve kişisel makam hırslarına malzeme edilmeyecek kadar köklü ve değerlidir. 131 ülkeden daha büyük olan İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile “israf” kavramına sıkıştırma “insafsızlığı” gösterenleri kınıyoruz.İstanbullulara hizmet etmek vaadiyle yola çıkanları,iftira, karalama, çarpıtma ve yalanları terk ederek, hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB’yi yıpratmaktan, İstanbulluya hizmet eden binlerce İBB emekçisini iftiralarla toplum nezdinde küçük düşürmekten vazgeçmeye davet ediyoruz. Kanalizasyon işçisinden vatmana, evde bakım uzmanından otobüs şoförüne, peyzaj işçisinden veterinere, gassalından cenaze imamına, itfaiye erinden zabıta amirine, aşçısından doktoruna, operatöründen mühendisine, temizlik görevlisinden mimarına, işçisinden memuruna, daire başkanından genel müdüre, kutsal görev anlayışı ile 15 milyonu aşkın İstanbulluya yıllardır alın teri dökerek hizmet eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çalışanları.” ifadelerine yer verilmişti.

Tüm bu gelişmeler ardından Ekrem İmamoğlu aleyhine bildiri okuyan Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi.