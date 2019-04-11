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Seçim 2019 Sayfası

Ekrem İmamoğlu'nun '145 yıldır' sözü tepki çekti! Bakın '145' yıl önce ne olmuş

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, önceki gün yaptığı konuşmada, '145 yıldır biz demokrasi için mücadele ediyoruz' dedi. Peki, sosyal medyada büyük tepki çeken bu sözler ne anlama geliyor? 145 yıl önce neler olmuştu?

11 Nisan 2019 Perşembe 06:30
Ekrem İmamoğlu'nun '145 yıldır' sözü tepki çekti! Bakın '145' yıl önce ne olmuş

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Ekrem İmamoğlu'nun önceki gün yaptığı bir konuşmada söylediği sözler büyük tepki çekti.

Yerel seçimlerle ilgili itiraz sürecine ilişkin yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu, özellikle tarih verip "145 yıldır biz demokrasi için mücadele ediyoruz" dedi.

145 yıl önce neler oldu?

İmamoğlu'nun sözünü ettiği yıl, yani yaklaşık 145 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu oldukça kanlı bir olaya şahit olmuştu.

Sultan Abdülaziz'e darbe!

Sultan Abdülaziz, Mithat Paşa'nın başını çektiği bir grup tarafından tahttan indirildi, yerine V. Murat geçirildi.

Darbe sonrası <a href=Sultan Abdülaziz'e reva görülen muamele... 2 asker ve Sultan"/>

Darbe sonrası Feriye Sarayı'na götürülen Sultan Abdülaziz'e burada onur kırıcı davranışlarda bulunuldu. Çok kısa süre içerisinde iki bileği de kesilmiş olarak ölü bulundu. Sultan'ın vefatı "intihar" olarak duyuruldu.

Abdülhamid Han tahta çıktı

V. Murat ise, ciddi sağlık sorunları tespit edildiği için 6 ay sonra tahttan indirildi. Yerine veliaht şehzade II. Abdülhamid geçti.

Abdülhamid Han büyük güçlere boyun eğmeyince bu kez onu indirmek istediler

1876'da tahta çıkan Sultan Abdülhamid, o dönem "düveli muazzama" olarak adlandırılan İngiltere, Fransa gibi büyük devletlere boyun eğmeyince, bu devletlerle, Jön Türklerle ve İttihatçılarla 1909 yılına kadar 33 yıl boyunca mücadele etti.

İttihatçılar Balkan Savaşı'nda devleti felakete sürükledi

İttihat ve Terakki'nin darbesi neticesi Abdülhamid Han tahttan indirildi. Kısa süre sonra İttihat ve Terakki yönetimindeki Osmanlı, Balkan Savaşı'nda küçücük devletçikler karşısında ağır bir yenilgi aldı.

1. Dünya Savaşı yenilgisi ve ittihatçıların kaçışı

1914'te başlayan I. Dünya Savaşı'na da İttihat ve Terakki marifetiyle giren, İslam sancağının yegane savunucusu 6 asırlık Osmanlı İmparatorluğu, bir avuç sözde "hürriyetperver"in eliyle parçalanmış ve yıkılmış oldu.

Savaştan sonra İttihat ve Terakki üyeleri bir Alman torpidosuna binerek yurt dışına kaçtı.

İŞTE İMAMOĞLU'NA GELEN TEPKİLERDEN BAZILARI

 

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Kaynak: Haber7

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 06:30
  1. İstanbul
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