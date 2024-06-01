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Siyaset Ekrem İmamoğlu’nu terletecek hamle! Mansur Yavaş ‘ben de varım’ dedi
Siyaset

Ekrem İmamoğlu’nu terletecek hamle! Mansur Yavaş ‘ben de varım’ dedi

Yeniakit Publisher
2024-06-01 16:00:00 -
Ekrem İmamoğlu’nu terletecek hamle! Mansur Yavaş ‘ben de varım’ dedi

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 2028 seçimleri öncesinde kendisine ekip kurmaya çalıştığı, DEVA, Gelecek ve İYİ Parti’den kendi kampanyasına destek verecek olan isimleri belediyede göreve getireceği belirtiliyor.

CHP’de 2028 yarışı erken başladı. Muhtemel adaylıkta ismi öne çıkan İmamoğlu ile Yavaş çalışmalarına başladı. CHP’de Genel Başkan Özgür Özel’in 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimi için ‘forvet’ olarak tanımladığı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ‘ekip’ atağını hızlandırıyor.

Edinilen bilgilere göre Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul ilçe başkanları, bazı genel merkez yöneticileri ve milletvekilleri ile taraftarlarını artırırken henüz yeteri oranda etkiye ulaşmadığı parti organları ile mahalli idarelere isim önerdiği kaydedildi. İmamoğlu’nun bu yöntemle 2028 sürecinde destekçilerini çoğaltmaya çalıştığı bildiriliyor.

 

Kendisine yakın isimlere belediyede görev

Mansur Yavaş da benzer bir ekipleşme çalışmasında. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın parti yöneticileri, milletvekilleri ile temas halindeki Yavaş’ın, seçim döneminde kendisine yakın Gelecek, DEVA ve İYİ Partili isimlere belediyelerde yeni görevler vereceği ileri sürüldü. Yavaş'a yakın bağımsız milletvekili Yüksel Arslan'ın da CHP'ye katılabileceği iddia ediliyor.

Kaynak: Yeni Şafak
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