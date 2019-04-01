Ekrem İmamoğlu'ndan yeni iddia

Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, İstanbul'un caddeleri ve bazı üst geçitlerine "Teşekkürler İstanbul gönül belediyeciliği kazandı" yazılı afişler asıldığını aktararak, "Şu anda yetkisiz olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin siyasi kanadı, manipülasyona dahil olmuştur." ifadesini kullandı.

Bu işlemi yaptıran siyasi irade hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen İmamoğlu, "Yüksek Seçim Kurulu'ndan bilgi alıyorsak basın kuruluşlarının da alma şansı vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin o güzel haritasındaki İstanbul kısmını, lütfen bizim rengimize dönüştürsünler. Şu anda halen başka bir siyasi parti kazanmış gibi bir harita var. Bu, bizi üzüyor, milyonlarca oy veren insanı üzüyor." diye konuştu.

İmamoğlu, partilerinin genel merkezinin sistemi üzerinden bütün sandıkların girildiğini ve sadece bir sandıktaki tutanakta eksiklik olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir sandık hariç 4 milyon 169 bin 206, benim adıma vatandaşların kullandığı oy sayısı. Rakibimizin aldığı oy, 4 milyon 141 bin 179. Yani aradaki fark 28 bin 27. Bu fark bizim seçimi kazandığımızın verisidir. Tüm vatandaşlarımıza duyuruyorum. Şu anda Yüksek Seçim Kurulu'nun yüzde 99,18 oranında sandık girişi yapılmıştır. 253 sandık girişi devam etmektedir. Bakırköy, Esenyurt, Maltepe, Bahçelievler, Beylikdüzü gibi halen giriş devam eden, oranları konusunda da üst seviyede orana sahip olduğumuz ilçelerin sandıkları söz konusudur. Yüksek Seçim Kurulu'na göre şahsım adına atılan oy sayısı, 4 milyon 136 bin 647, rakibimize verilen oy ise 4 milyon 109 bin 230'dur. Oradaki fark da şu an için 27 bin 417'dir. Aslında Yüksek Seçim Kurulu da bizim oylarımızı teyit etmek üzeredir."

253 sandığın da girişini bekleyeceklerini anlatan İmamoğlu, belli bir orana ulaşıldığında tekrar bilgi vereceğini belirtti.

"Kendilerini buradan uyarıyorum"

Büyükşehir belediyesinin İstanbul'un muhtelif yerlerine astığı afişlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın fotoğrafı ve isminin bulunduğu ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Ben kendilerinin yerinde olsam, böyle bir sürece, bu aşamada kendi ismimi alet etmem. Kendilerini buradan uyarıyorum, sürece müdahale etmelerini öneriyorum. Ben olsam tüm samimiyetimle tüm içtenliğimle söylüyorum ki adalet duygumla bu sürece derhal müdahale ederdim, müsaade etmezdim."