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Medya Ekrem İmamoğlu’ndan şok çıkış! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Yerel seçimlerde...
Medya

Ekrem İmamoğlu’ndan şok çıkış! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Yerel seçimlerde...

Yeniakit Publisher
2023-06-19 13:12:00 -
Ekrem İmamoğlu’ndan şok çıkış! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Yerel seçimlerde...

Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde, seçimlerin ardından CHP Genel Başkanlığı için ismi konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı.

Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde, seçimlerin ardından CHP Genel Başkanlığı için ismi konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı.

İmamoğlu, “değişim” çıkışından kastını, “Ne gerekiyorsa o. Bugüne kadar denediğimiz yöntemlerle, başarı elde edemediysek eğer, yöntemleri değiştirmemiz gerekiyor. Bunu da partinin ortak aklı ile tespit etmemiz gerekiyor” diyerek açıkladı. "Seçim kampanyası süresince bu seçimi kazanmanın Türkiye’nin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu vurguladıktan sonra seçimi kaybetmemize rağmen hiçbir şey olmamış gibi davranamayız” diyen İmamoğlu, değişimin gerekiyorsa genel başkan değişimini de kapsaması gerektiğini ifade etti.

Altaylı’nın köşesinde aktardığına göre, İmamoğlu, “13 Mayıs’taymışız gibi yola devam edemeyiz. Öncelikle oturup konuşmamız, ne yapmamız gerektiğini tespit etmemiz lazım. İl yönetimleri, belediye başkanları, kazanan ve kaybeden vekillerimiz bir araya gelmeli ve bir durum tespiti yapmalıyız. Değişimi burada konuşmalıyız. Bunları Genel Başkan’a anlattım. Fazlasını anlattım. Sahada gördüklerimi anlattım. Bunu yapmazsak yerel seçimlerin de riske gireceğini söyledim. Söylediğim hiçbir şeye hayır demedi. Olmaz demedi. Haksızsın demedi. Hep onayladı” ifadelerini kullandı. 

 
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