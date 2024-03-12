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Gündem Ekrem İmamoğlu'ndan para sayma görüntülerini açıklama(ma)
Gündem

Ekrem İmamoğlu'ndan para sayma görüntülerini açıklama(ma)

Yeniakit Publisher
2024-03-12 17:57:00 - 2024-03-12 17:58:31
Ekrem İmamoğlu'ndan para sayma görüntülerini açıklama(ma)

Türkiye, CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki tomar tomar para skandalını konuşuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan rezaletle ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu laf salatası yaptı.

2 gün önce ortaya çıkan görüntülerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ekibiyle birlikte balya balya para saydıkları anlar yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da skandal görüntüye ilişkin resen soruşturma başlattı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, balya balya para skandalına ilişkin laf salatası yaptı.

Skandala "kumpas" diyerek aklınca basitleştiren İmamoğlu, "Kumpasla seçim kazanacaklarını sanıyorlar" dedi.

İşte rezaleti perdelemeye çalışan Ekrem'in laf salatası:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Seçime 20 gün kala İstanbul CHP İl Başkanlığı'nın satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin, ki benim çok değer verdiğim siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde, o görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var. Bu yaygara ile servis edilmesi... Bunu tabii birkaç meczubun 'buradan Ekrem'e ne sıçratır, nasıl bir leke, iz bırakırız' anlayışıyla koca koca kanallarda bir yerinden 'Ekrem'e çamur sıçratma' çabası içinde oldular. Bunlar alıştığımız şeyler... Bunlar kul hakkı yemekten imtina etmeyen, kumpasla seçim kazanmaya çalışanlar." 

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