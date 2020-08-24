Ekrem İmamoğlu'ndan medya kuruluşu hamlesi! O kanala ekibini yerleştiriyor

CHP’li Ekrem İmamoğlu ve ekibi için yeni bir iddia ortaya atıldı. Daha önce kanal satın alacağı konuşulan Ekrem İmamoğlu’nun hedefine İstanbul'a taşınan Olay TV’yi koyduğu öğrenildi.

Yazar İsmet Berkan, “Cavit Çağlar’ın hepimize bir büyük sürprizi var” başlığıyla yayımlanan yazısında Ekrem İmamoğlu ve ekibi ile ilgili söylentileri gündeme getirdi.

İddialara göre Bursa’da yayın yapan ve İstanbul'a taşınan Olay TV'nin yeni bir haber kanalına dönüştürülmesi için çalışmalara başlandı.

T24'te yer alan habere göre, Basın Koordinatörlüğü görevinde ismi açıklanan Süleyman Sarılar’ın İBB'deki görevinden Olay TV için ayrıldığı öne sürüldü.

İmamoğlu'nun ekibi devraldı

Olay TV İle ilgili çok konuşulacak açıklamalar İsmet Berkan ve ekibinin abonelerine online yolladığı bültende yer aldı. Olay TV’nin yönetiminin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın bir ekip tarafından devralındığı belirtildi.

İsmet Berkan, iş adamı Cavit Çağlar’ın hamlesini işaret ederek, Çağlar’ın Türkiye’de para ve iş sahibi hiç̧ kimsenin cesaret edemeyeceği bir şeye kalkıştığını ima etti.

Yazıda, açıkça Çağlar için, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ın bir siyasi rakibini destekleyecek bir TV kanalına destek oluyor’ denildi. Ayrıca Ekrem İmamoğlu’na yakın grubun Olay TV yönetimini devraldığı vurgulandı.

Hükümete karşı yeni kurulacak oluşumun başına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Müşaviri, bir zamanlar Kanal D’nin yöneticisi Süleyman Sarılar’ın getirildiği ortaya atıldı.