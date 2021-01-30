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Siyaset Ekrem İmamoğlu'ndan istifa eden CHP'li vekillerle ilgili ilk yorum
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'ndan istifa eden CHP'li vekillerle ilgili ilk yorum

CHP'li 3 vekilin istifasını değerlendiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu değerleri bahane edip partiden ayrılıyorum demek, şu anda bu partide siyaset yapan ben ve benim gibi milyonlarca insana hakaret" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 00:12:00 -
Ekrem İmamoğlu'ndan istifa eden CHP'li vekillerle ilgili ilk yorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin parti politikasındaki rahatsızlıkları nedeniyle istifa eden 3 vekilin kararına, "Bu değerleri bahane edip partiden ayrılıyorum demek, şu anda bu partide siyaset yapan ben ve benim gibi milyonlarca insana hakaret" yorumunu yaptı. İnce'nin parti kuracağı iddialarına ise "Umarım yeni parti kurmaz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin parti politikasını gerekçe göstererek istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in kararını HalkTV canlı yayında değerlendirdi.

Ekrem İmamoğlu'ndan istifa yorumu

Karara çok üzüldüğünü belirten İmamoğlu, "Böyle önemli bir süreçte, önemli bir yolculukta CHP'nin özellikle son dönemde, tabiri caizse bugünün şikayet ettiğimiz bütün unsurlarının karşısında buluşan ittifak ruhuna önderlik ettiği bir dönemde böyle bir tercihlerini hem anlamlı bulmadım hem kendi adlarına üzüldüm. Milletimizin bu tür olayları çok rasyonel bakış açısıyla takip ettiğini biliyorum. Pişman olacaklarını şimdiden görüyorum" ifadelerini kullandı.

"Benim gibi milyonlarca insana hakaret"

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"CHP'nin temel değerleri ve ana ilkeleri var. Benim de şu anda bu partide olmamın ana gerekçeleri bunlar. Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmak, vatanın bölünmez bütünlüğünü her daim savunmak, çağdaş bir geleceğe erişmek adına ne gerekiyorsa yapmak. Bunu en ahlaklı bir şekilde temsil etmek.
Bütün bu değerler ve bu değerlerin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığını her zaman gösteren bir siyasi parti ve ortam yaratmış olması. Bu değerleri bahane edip partiden ayrılıyorum demek, şu anda bu partide siyaset yapan ben ve benim gibi milyonlarca insana hakaret. Bu 3 kişilik bir hareket.

"Fikirlerine, eleştirilerine katılmıyorum"

Eleştiri hakkını kullanıyor ve bu konuda çözüm arayışı olsaydı partimizde bunun kurulları var. Siyasi partimiz sayesinde ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Onlar da bulundukları illerin milletvekilleri. Partinin sayesinde seçildiler. CHP sayesinde seçilmiş milletvekilleri bazı eksiklikleri görüyorlarsa ki katılmıyorum fikirlerine, eleştirilerine katılmıyorum. Eleştirel bakışları varsa bile bunun mücadelesi asla vazgeçmeden CHP'nin içidir, kurullarıdır, heyetleridir."

"İnce, umarım yeni parti kurmaz"

Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddialarına yanıt veren İmamoğlu, şöyle sürdürdü:

"Ben fikrimi bizzat kendisine 3-4 ay önce söyledim. Ben aklımdan geçeni Sayın İnce'ye söylemeyecek uzaklıkta birisi değilim. Her zaman da söyledim. Bütün Türkiye'de yaptığı her hamlede yanında olmaya gayret ettik. Ama bundan sonraki yol tercihi bana göre yanlış. Umarım kurmaz ama kendi takdiridir. Umarım siyasi anlamdaki yol haritasını yine CHP'de devam ettirir. Elbette ki partimizin kurallarına, disiplinine uygun bir şekilde."

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