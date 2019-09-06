Ekrem İmamoğlu'ndan hapis cezası Kaftancıoğlu'na destek: Her zaman yanındayız 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu ile konuşan İmamoğlu "Canan Kaftancıoğlu'nun her zaman yanındayız. Üst mahkemenin bu hukuksuzluğu gidereceğine inanıyorum" dedi.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı hapis cezası sonrası ilk kez konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Canan Kaftancıoğlu'nun her zaman yanındayız. Üst mahkemenin bu hukuksuzluğu gidereceğine inanıyorum" dedi.

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