Ekrem İmamoğlu'ndan hapis cezası Kaftancıoğlu'na destek: Her zaman yanındayız
5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu ile konuşan İmamoğlu "Canan Kaftancıoğlu'nun her zaman yanındayız. Üst mahkemenin bu hukuksuzluğu gidereceğine inanıyorum" dedi.06 Eylül 2019 Cuma 17:10
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı hapis cezası sonrası ilk kez konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Canan Kaftancıoğlu'nun her zaman yanındayız. Üst mahkemenin bu hukuksuzluğu gidereceğine inanıyorum" dedi.
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