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Ekrem İmamoğlu'ndan görülmemiş hizmet! Bugün hastalara hizmet yok

CHP'li Ekrem İmamoğlu, '1700 makam aracı' iddiasını ispatlamak için Yenikapı'da evde sağlık hizmetlerine ait araçları bile makam aracı olarak sergilemekten utanmadı.

05 Eylül 2019 Perşembe 17:28
Ekrem İmamoğlu'ndan görülmemiş hizmet! Bugün hastalara hizmet yok

'Her şey çok güzel olacak' sloganıyla koltuğa oturan CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki hizmet araçlarını Yenikapı miting alanına çekerek kara propagandaya sarıldı.

Aralarında hizmet araçları, evde bakım araçları ve hatta turizm bölgelerinde görevli akıllı araçların da bulunduğu pek çok araç sanki makam aracıymış gibi kamuoyu yanıltılmaya çalışılıyor.

'1700 makam aracı' tiyatrosu! 'Antrikot' Ekrem 'şov' devam ediyor

Yaptığı tatillerin ardından gerçekleştirdiği işçi kıyımı ve zamlarla göreve başlayan İmamoğlu, önce "İstanbul'da 1717 makam aracı var" dedi fakat bunu ispat edemeyince "ihtiyaç fazlası hizmet aracı" şovu için Yenikapı'ya araç sıralamaya başladı.

İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

Hastalara bakım hizmeti yok

İmamoğlu, kamuoyundan ve parti içinden gelen tepkileri bertaraf etmek ve iddiasını ispatlamak için kontrolünde bulunan tüm şirketlere talimat verdi. Evde hasta bakım araçlarından zabıta araçlarına kadar tüm hizmet araçları Yenikapı'ya getirten İmamoğlu, bu araçların üzerlerindeki şirket logoları da tek tek söktürdü.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun yalan iddialarını ispatlama hırsıyla her birimden belli sayıda araç istediğini açıkladı ve ekledi "Şuan İstanbul'da evde bakım dahil hayat durmuştur. Madem ihtiyaç fazlasıydı 60 gündür neden tutuyorsunuz bu araçları?"

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 17:28
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

  • Adanalı.Adanalı.24 dk önce
    Bunlarda iftira çok isbat yapamayınca hileye baş vurmuş,herkesi kucaklayacak canımmmm.
  • SAKERDEN GELENE ONDAN ÖNCEKİ AHÇIHANEDEN ÇKTINMI SORAR OKADAR BEYNİNE İŞLEMİŞTİRKİ HERKEZİ KENİSİGİBİ AHÇIHANEDEÇALIŞTIĞINI SANAR SAKERDEN GELENE ONDAN ÖNCEKİ AHÇIHANEDEN ÇKTINMI SORAR OKADAR BEYNİNE İŞLEMİŞTİRKİ HERKEZİ KENİSİGİBİ AHÇIHANEDEÇALIŞTIĞINI SANAR 24 dk önce
    HIRSIDİYOYA HERKEZ BİLDİĞİ KONUDA KONUŞUR
  • HakanHakan28 dk önce
    Burdan avazım çıktığı kadar tekrar bagirip söylüyorum: Ekrem süper yalancı olmasına rağmen neden kazandı? Masonlaaarrrrrrrrrrrrrrrrr. Ve hala niye kendinden eminler: masonlaaarrrrrrr...Beyler bu ülkede cemaat ve tarikatler sürekli tartışılıyor da neden localar yatirilmiyor? Örneğin habertürkte? Ak partide chp de ysk da yargıda hdp de ipte hepsindeler hepsinde medyada...uyanin
  • FatihFatih32 dk önce
    Kendi şeçen aglamaz
  • sukrusukru34 dk önce
    Ulan bari logolarını sökeydiniz dürzüler.Kim bu araçları şovdan sonra tekrar belediyenin kullanımına verirse manukyanın evlatlığıdır.
  • MuratMurat37 dk önce
    Tum IBB calisanlarina , isten kovulan arkadaslariniza destek olun greve gidin is birakin , hersey daha guzel olacak deyip isten atilan arkadaslarinizin durumunu dusunun #herseyistenatilanlaricin

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