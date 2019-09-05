Ekrem İmamoğlu'ndan görülmemiş hizmet! Bugün hastalara hizmet yok

'Her şey çok güzel olacak' sloganıyla koltuğa oturan CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki hizmet araçlarını Yenikapı miting alanına çekerek kara propagandaya sarıldı.

Aralarında hizmet araçları, evde bakım araçları ve hatta turizm bölgelerinde görevli akıllı araçların da bulunduğu pek çok araç sanki makam aracıymış gibi kamuoyu yanıltılmaya çalışılıyor.

'1700 makam aracı' tiyatrosu! 'Antrikot' Ekrem 'şov' devam ediyor

Yaptığı tatillerin ardından gerçekleştirdiği işçi kıyımı ve zamlarla göreve başlayan İmamoğlu, önce "İstanbul'da 1717 makam aracı var" dedi fakat bunu ispat edemeyince "ihtiyaç fazlası hizmet aracı" şovu için Yenikapı'ya araç sıralamaya başladı.

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Hastalara bakım hizmeti yok

İmamoğlu, kamuoyundan ve parti içinden gelen tepkileri bertaraf etmek ve iddiasını ispatlamak için kontrolünde bulunan tüm şirketlere talimat verdi. Evde hasta bakım araçlarından zabıta araçlarına kadar tüm hizmet araçları Yenikapı'ya getirten İmamoğlu, bu araçların üzerlerindeki şirket logoları da tek tek söktürdü.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun yalan iddialarını ispatlama hırsıyla her birimden belli sayıda araç istediğini açıkladı ve ekledi "Şuan İstanbul'da evde bakım dahil hayat durmuştur. Madem ihtiyaç fazlasıydı 60 gündür neden tutuyorsunuz bu araçları?"