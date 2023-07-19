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Gündem Ekrem İmamoğlu'ndan "gizli toplantı" açıklaması
Gündem

Ekrem İmamoğlu'ndan "gizli toplantı" açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-07-19 13:14:00 -
Ekrem İmamoğlu'ndan "gizli toplantı" açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin önde gelen isimleriyle yaptığı gizli toplantıya ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin konuştu. İmamoğlu, "Bizim bu ve benzeri belki de seçimden bu yana 200'e yakın toplantımız olmuştur. Bunlar devam ediyor, hiçbir gizli bir tarafı yok. Konuşulan mevzular partinin konularıdır" dedi.

Basın mensuplarının CHP'li isimlerle yaptığı gizli toplantıya ait olduğu iddia edilen görüntüler sorusu üzerine konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Partimizin mevzuları partililerle konuşulur. Yani partinin yöneticileriyle konuşulur. Partinin parti meclisi üyeleriyle konuşulur. Eski, yeni milletvekilleriyle konuşulur. Efendime söyleyeyim, ilçe başkanlarıyla konuşulur. Dolayısıyla bundan daha doğal bir şey yoktur. Bizim bu ve benzeri belki de seçimden bu yana 200'e yakın toplantımız olmuştur. Bunlar devam ediyor, hiçbir gizli bir tarafı yok. Konuşulan mevzular partinin konularıdır. Bunların hiçbir kelimesini sizin huzurunuzda konuşmayacağım, o masalarda konuşmaya devam edeceğim" dedi.

"Bunu araştıracağız, bakacağız"

Görüntülerin sosyal medyaya sızdırılmasına ilişkin ise İmamoğlu, "Bunu araştıracağız, bakacağız. Ne olmuş nasıl olmuş. Partinin içinde mi var, dışında mı var, ona da bakacağız. Biz partimizin mevzularını partimizin yetkilileriyle çekinmeden açık ve seçik kalbimizde ne varsa bir aile meselesi gibi konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz. Oradan sağlıklı kararlar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz" diye konuştu.

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