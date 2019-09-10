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Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine cevap

Göreve geldiğinden bu yana tatile çıkışlarıyla gündeme gelen ve geçtiğimiz günlerde Yenikapı'da bir tiyatro sahneleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine cevap verdi.

10 Eylül 2019 Salı 11:47
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine cevap

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'daki toplantıya katılacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine katılıp katılmayacağıyla ilgili soruya da yanıt verdi.

''Elbette ki katılacağız''

İmamoğlu, 'Ankara'ya gidecek misiniz?' sorusuna "Tabii ki. Neticede bizim bireysel bir talebimiz vardı. Ama sayın Cumhurbaşkanı bütün büyükşehir belediye başkanlarıyla, belediyelerin sanıyorum sorunlarını konuşmak üzere ya da bu yeni dönemi tartışmak üzere toplantı daveti yaptılar. Elbette ki katılacağız.'' yanıtını verdi.

''Daveti için teşekkür ediyorum"

''Elbette ki şehirlerimizin bütün aslında büyükşehirlerin sorunlarını kendileriyle paylaşma imkanımız olacak.'' diyen İmamoğlu, ''Biz devletin her kademesinde maksimum diyalog maksimum ilişki... Neticede vatandaşımız hizmet bekliyor. Ama bizden ama merkezi hükümetten. Dolayısıyla işbirliğine ülkemizin her kademesinin ihtiyacı var. Biz bundan kaçınacak set koyacak anlayışa asla sahip olmadık, olmayacağız da. Zaten anlamlı da değil. Daveti için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:47
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Leyla Leyla 21 dk önce
    Istersen katılma zaten bir çizik yedin kayyum sana müstehakbinlerce işçi aileleri evlerinde bir lokma ekmeğimizi elimizden aldı diye beddua etmekteler. CUMHUR BAŞKANINIMIZ gereken dersi verecek. O zavallı emekçiler ve evlerindeki çoluk çocuğu bu toplantıdan sonra bir bir ışık bekliyorgerekenin yapılmasını bekliyorlarduyurulur.
  • AntiCHP zihniyetiAntiCHP zihniyeti41 dk önce
    Hokkabaz terli vede çirkin çok itici buluyorum ekoyu
  • EymanEyman46 dk önce
    Sn. İmamoğlu tatillerde saniye değil bolca günler kaybettiniz, sanırım bir iki derse girme vaktiniz geldi. Umarım cambazlığı bırakıp, ödevine iyi çalışırsın.

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