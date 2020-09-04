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Gündem Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım açıklaması
Gündem

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu, koronavirüse yakalanan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım’la ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 16:11:00 -
Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu, Sultangazi Millet Bahçesi’nde açıklamalarda bulundu. En kısa zamanda vatandaşlar için sosyal tesis ve spor alanı sözü veren Ekrem İmamoğlu koronavirüs ile ilgili, ‘inşallah kurallara maksimum düzeyde hep beraber uyarız’ dedi.

Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'ın koronavirüs testleri pozitif çıkmasına ilişkin soruyu cevapladı.

Dün haberi alır almaz Binali Yıldırım ve eşini aradığını belirten İmamoğlu, ‘Allah şifa versin, dedim. Onlar da ‘İnşallah bu süreçten en kısa şekilde hepimiz kurtuluruz’ diye temennilerde bulundu’ dedi.

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Yorumlar

oflu baba

SEN ICINDEN NE DEDIN ONEMLI OLAN O NEDE OLSA RAKIBIN SAHTEKAR TURK MILLETINI KANDIRDIN SIRA BINALI BEYEMI GELDI HER SEY GUZEL OLACAK DEDINMI
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