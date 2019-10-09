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Ekrem İmamoğlu’ndan Barış Pınarı Harekatına ilişkin açıklama!

Kayyım atamalarından sonra HDP’ye desteğiyle gündeme gelen İBB Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu harekata ilişkin açıklamalarda bulundu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 19:35
Ekrem İmamoğlu’ndan Barış Pınarı Harekatına ilişkin açıklama!

Kayyım atandıktan sonra HDP’yi ziyaret eden Ekrem İmamoğlu uzun süren sessizliğini bozdu. TSK ve Mehmetçiğin yanında olduğunu aktaran İBB Başkanı, "Tek dileğimiz tüm bölgeye barış ve huzurun bir an önce egemen olması" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bir paylaşım yaptı.

Harekata destek veren İmamoğlu, şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlatmış olduğu #BarışPınarıHarekatı sebebiyle aklımız, kalbimiz bölgede. Tek dileğimiz tüm bölgeye barış ve huzurun bir an önce egemen olması. Silahlı Kuvvetlerimizin ve Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız, dualarımız askerlerimiz için."

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 19:35
  1. Kayyım
  2. HDP
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  5. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz
  6. Barış Pınarı Harekatı
  7. TSK

YORUM YAZ

  • dumanlıdumanlı4 dk önce
    Önemli olan böyle günlerde bir araya gelebilmek.
  • hasanhasan18 dk önce
    ALAHIM sen askerlerimizi koru yarabbim
  • Talat CanTalat Can18 dk önce
    Biz senin cemâziye'l-evvel'ini biliriz.
  • SefaSefa22 dk önce
    Sen de kimsin
  • pınar demirpınar demir23 dk önce
    mümkünse yanımızda olma uzak dur

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