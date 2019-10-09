Ekrem İmamoğlu’ndan Barış Pınarı Harekatına ilişkin açıklama!

Kayyım atandıktan sonra HDP’yi ziyaret eden Ekrem İmamoğlu uzun süren sessizliğini bozdu. TSK ve Mehmetçiğin yanında olduğunu aktaran İBB Başkanı, "Tek dileğimiz tüm bölgeye barış ve huzurun bir an önce egemen olması" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bir paylaşım yaptı.

Harekata destek veren İmamoğlu, şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlatmış olduğu #BarışPınarıHarekatı sebebiyle aklımız, kalbimiz bölgede. Tek dileğimiz tüm bölgeye barış ve huzurun bir an önce egemen olması. Silahlı Kuvvetlerimizin ve Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız, dualarımız askerlerimiz için."